A Fazenda 2020: veja os melhores momentos da última festa do reality

Na madrugada desta quarta-feira (16), o playplus 24 horas transmitiu a última festa do reality A Fazenda 2020. Logo após o programa ao vivo de eliminação, o apresentador Marcos Mion revelou que os assinantes da plataforma de streaming, teriam acesso ao vivo dos melhores momentos da noite.

A festa que marca a final do reality da Record TV promete fortes emoções ao longo da madrugada. O evento reuniu Luiza Ambiel, Lucas Selfie, Cartolouco, Rodrigão, Raissa Barbosa, Carol Narizinho, Mirella, Victória Villarim, JP Gadêlha, Fernandinho Beatbox, Mariano, Jakelyne Oliveira, Lidi Lisboa, Mateus Carrieri, Juliano Ceglia e a última eliminada, Tays Reis.

Vem ver o quarteto sendo recebido pelos ex-peões na #FestaAFazenda 😱😍 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/1j3TvnGicd — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 16, 2020

Logo após o programa ao vivo, a produção começou o processo de decoração para a festa final, que será transmitida no programa ao vivo desta quarta (16), pela Record TV. Os melhores momentos da última noite de agito, vai marcar mais um reencontro entre os ex-peões e os finalistas ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Sem um tema definido, a festa da final, como podemos intitular desta forma, agitou ainda mais os pré-confinados do hotel. O mais ansioso para a grande noite foi o jornalista esportivo Lucas Cartolouco, que alugou a sua rede social do Instagram, para fazer vídeos dando spoilers da noite. Seguindo o mesmo exemplo, teve Luiza, Narizinho, Selfie e Raissa, só na expectativa para retornar à sede de A Fazenda 2020.

O brinde dos ‘descancelados’

Em todas as festas da edição de A Fazenda 2020, os participantes iniciaram as comemorações com o brinde do grito ‘descancelados’, que virou mais uma tradição dos confinados. Em todas as festas, a produção também prepara sempre um convidado especial, que comanda a live show da noite. Além é claro, da playlist que toca desde sertanejo, pop, funk, samba, rock e mais gêneros. A pista de dança é dominada pelos participantes, que aproveitam para aliviar o estresse da semana de reta final.

Já passaram na live show do reality, a dupla Simone e Simaria, o cantor Latino, MC Rogerinho, Xuxa, Joelma, Léo Chaves, Grupo Molejo e mais artistas. Essa em especial, promete grandes emoções. Resta saber se a peãozada ficará só nas comemorações da festa final, ou se o público pode esperar aquele fogo no feno, que marcou a edição de número 12.

Veja os melhores momentos da festa

A grande final de A Fazenda 2020 acontece na próxima quinta-feira (17), ao vivo pela Record TV. Os quatro finalistas são: Jojo, Biel, Lipe ou Stéfani. Um deles ganhará o título de campeão da temporada. A votação está aberta no portal R7.com. Vote também na Enquete do DCI – quem deve vencer.

https://twitter.com/RianComenta/status/1339100040929964032