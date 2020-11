A Fazenda 2020: veja quantos seguidores cada peão ganhou no Instagram

Os peões de A Fazenda 2020 tiveram novos ganhos de seguidores no Instagram na semana que passou. No entanto, o interesse da web nos famosos que estão confinados no reality show da RecordTV caiu em comparação com a semana passada. Primeiramente, Lucas Sefie, nono eliminado do reality show, foi quem mais conquistou fãs: 200 mil no total.

Vote: Enquete A Fazenda 12: quem deve ir para a próxima roça?

Assim como nas semanas anteriores, Jojo Todynho se manteve entre as celebridades que mais despertaram o interesse do público de A Fazenda 2020. De acordo com levantamento do jornal DCI em plataformas que contabilizam números nas redes sociais, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? conquistou 175 mil novos seguidores. Logo após duas semanas cancelada por chamar Raissa Barbosa de louca, MC Mirella voltou a conquistar novos fãs. Só nos últimos sete dias, a famosa teve 115 mil novos seguidores.

Raissa Barbosa enfrentou uma das roças mais difíceis da temporada de A Fazenda 2020 ao lado de Jojo e Lucas. Em destaque após ter sido indicada por Biel à berlinda, a ex-vice Miss Bumbum se saiu bem e ganhou 78 mil novos admiradores nas redes sociais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outros peões de A Fazenda 2020 no Instagram

O ex-De Férias com o Ex Lipe Ribeiro chamou a atenção do público ao longo da semana por conta de discussão com Jojo em A Fazenda 2020. O empresário chegou a criticar o jeito autoritário da peoa em conversa com Lucas e Biel. O acontecimento na estadia do peão no reality show refletiu em suas redes sociais. Só essa semana, Lipe ganhou 62 mil novos seguidores.

Jakelyne Oliveira, que no confinamento de A Fazenda 2020 vive um romance com o cantor Mariano, intérprete de Camaro amarelo, ganhou 45 mil seguidores no Instagram. Já o seu par, que ainda não encarou a votação do público em uma roça, somou 32 mil.

Ao contrário de Lipe que teve expressivo crescimento nas redes sociais, a também ex-De Férias com o Ex Stéfani Bays não atraiu tanto a atenção do público de A Fazenda 2020. Isso porque, apenas 25 mil novos seguidores foram contabilizados para famosa. Atrás dela, surpreendentemente surge Biel com 24 mil.

Veja o ranking completo de novos seguidores por semana

Lucas Selfie, 200 mil seguidores

Jojo Todynho 175 mil seguidores

MC Mirella 115 mil seguidores

Raissa Barbosa 78 mil seguidores

Lipe Ribeiro 62 mil seguidores

Jakelyne Oliveira 45 mil seguidores

Mariano 32 mil seguidores

Stéfani Bays 25 mil seguidores

Biel 24 mil seguiodres

Mateus Carrieri teve 23 mil novos seguidores

Tays Reis conquistou 14 mil novos fãs

Lidi Lisboa ganhou 7 mil novos seguidores