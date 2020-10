A Fazenda 2020: veja quem brigou com quem no jogo da discórdia

A Fazenda 2020 trouxe de volta o quadro Ferra peão, na edição desta segunda-feira (12). A dinâmica teve o objetivo de colocar ainda mais fogo entre os participantes do reality show. “Atividade ‘Ferra Peão’: o painel tem uma peça de couro com o nome de todos os peões. O fazendeiro começa a atividade e escolhe um peão que precisa rever suas atitudes”, leu a fazendeira da semana, Luiza Ambiel.

Primeiramente, a ex-banheira do Gugu abriu a dinâmica, ferroando Tays Reis e Lidi Lisboa. Luiza reclamou da postura das concorrentes dentro do jogo, além de ter criticando a vingadora em colocá-la na Baia de A Fazenda 2020 da semana passada. “Vou escolher a Tays, por vários motivos. Quando você puxa uma pessoa pra Baia, óbvio que você quer essa pessoa fora daqui, porque vai pra lá com 25% de chance de ir pra roça. Pé na roça, pé na rua. Atitude de não ajudar na Baia, coleguismo. Você tem que rever isso. A parte de algumas vezes me sentir provocada, quando a gente fica se evitando o tempo todo. Quando vou tomar banho, você vai e resolve lavar o banheiro da Baia”, disse a peoa.

Tays, no entanto, não gostou nada da colocação da concorrente em A Fazenda 2020, e rebateu as acusações. “É que a fazenda é sua Luiza. que absurdo. Vai Luiza, ferra logo. O problema seu é que você não aceita o que as pessoas fazem com você. Eu te puxei pra Baia e você simplesmente fechou a cara pra mim”.

Logo depois, Stéfani Bays, ferroou Biel. A modelo explicou que o que mais a deixa incomodada na casa é ter que votar no cantor toda semana. Mas mesmo assim reafirmou o seu posicionamento, deixando a marca na placa de couro com o nome do intérprete de Química.

Isso é um jogo, não a Disney

Lipe Riberio deu sequência na dinâmica de A Fazenda 2020, aplicando ferroadas em Biel e Juliano Ceglia. O ex-De Férias com Ex, disse, por exemplo, que quem escolhe pessoa pra ir à Baia pensando em quem nunca foi, ‘está na Disney’. “Isso aqui é um jogo”, alfinetou o modelo, logo em seguida. Juliano olhou o peão com cara feia, mas optou por permanecer calado.

Biel, por sua vez, falou sobre o fato de já ter começado o jogo ganhando um carro 0 KM. “Depois que eu voltei da roça, voltei outra pessoa muito mais leve. Lipe, pra você fica mais um conselho, se quiser trocar ideia, ter mais abertura, estamos aí”, disse ele, confirmando assim ferroada em Ribeiro e Stéfani. “Chateadíssimo”, ironizou Lipe.

Juliano Ceglia ferroou Jojo Todynho em A Fazenda 2020. Sem economizar nas críticas, ele disse: “Eu votei, eu tenho culhão de votar em qualquer um aqui, não tenho medo de ninguém. Outras atitudes, como você disse que não vai fazer Baia amanhã, acho que se é nossa função fazer, acho que todo mundo tem que fazer independentemente de qualquer coisa”. Jojo se defendeu: “Em momento algum eu me recusei fazer Baia. Você tá pegando o bonde andando”.

Victória Villarim criticou a postura de Lidi Lisboa em A Fazenda 2020. “Vocês sabem que uma coisa que eu prezo muito que é a questão da boa convivência. Eu vou ferrar a pessoa que me assusta às vezes das reações, de reclamação. É a Lidi”. Já Carol Narizinho também seguiu os passos de Victória. “Reclama demais, está sempre causando brigas. Ficou meio pesado o clima”, disparou.

Encostada na Baia

MC Mirella não poupou críticas a Tays em A Fazenda 2020 e deu foco para a convivência entre as duas na parte menos confortável da sede do reality show. “Não ajudou na Baia, ficou encostada, ajudou quem ela quis. Inclusive você tinha uma proximidade comigo, e você fez o que fez por falsidade. Você é por conveniência”, disparou, surpreendentemente. Além disso, a cantora também ferroou Lidi e relembrou quando a peoa discutiu com ela sem motivo aparente. “Se me tratar mal, será tratada mal. Se me tratar bem, será tratada bem”, disparou.

Jojo Todynho ferroou Juliano e criticou ele por ter dito que ela havia se recusado a cumprir com as obrigações da Baia em A Fazenda 2020. Já Jakelyne Oliveira, escolheu Biel para ter sua placa no painel marcada com o ferro quente. Aliás, Mariano, ficante de Jake na casa de A Fazenda 2020, deu sequência, no jogo. Ele ferrou Luiza Ambiel, afirmando que ela não aceita ser votada. E surpreendentemente Jojo, aconselhando a cantora a ter mais calma ao reagir situações com ela na casa.

O troco de Tays

Tays Reis devolveu a ferroada a Luiza Ambiel em A Fazenda 2020. “Luiza, vou ter falar do fundo do meu coração Nem sempre o que a gente faz ou fala, é pra te atingir. Às vezes você cria uma coisa na sua cabeça, dentro do seu mundo, que é seu… a situação da Baia que você citou aqui que eu fui te pirraçar. Você acha que eu ia perder meu tempo pra te provocar? É uma coisa muito pequena, que não tem nada a ver.”, disse.

A intérprete de Metralhadora também relembrou o episódio de A Fazenda 2020 em que cantou Raça Negra com Lidi. Isso porque, Luiza encarrou como uma indireta. “Você tem um problema, que quando a gente vota em você ou faz algo diretamente, você fecha a cara pra gente. Eu fiquei sabendo que a gente [Eu e a Lidi] estávamos cantando na casa da árvore, que você achou que eu estava fazendo indireta. Eu nem sei quem é o seu ex. Se eu te visse, não podia cantar”.

