A Fazenda 2020 é sucesso absoluto de audiência e repercussão nas redes sociais. Desde que estreou em 8 de setembro na Record TV, o reality show tem movimentado a web e gerado milhares de seguidores aos participantes. Mas, afinal, quem ganhou mais fãs na última semana de confinamento? Em resumo, na semana que passou a única peoa que perdeu seguidores foi MC Mirella: 180 mil no total.

Qual participante de A Fazenda 2020 ganhou (ou perdeu) mais seguidores

Um levantamento feito pelo jornal DCI em plataformas que contabilizam ganhos e perdas de seguidores no Instagram, mostra que Mateus Carrieri foi quem mais cresceu. O peão, que entrou no reality show com pouco mais de 15 mil seguidores, hoje soma 1,5 milhão. A maioria desses novos fãs aderiram às redes sociais do famoso essa semana.

Diante dos últimos acontecimentos envolvendo MC Mirella, Raissa Barbosa e Luiza Ambiel, o ator foi o único que se saiu bem na história. Isso porque, ele foi à roça com a cantora e a ex-Banheira do Gugu antes de Mirella confrontar Raissa e chamá-la de ‘louca’. A rival da artista sofre de borderline, o que revoltou o público do confinamento. Mas, para exemplificar o crescimento explosivo de Carrieri no Instagram, Luiza também entra nessa comparação.

Mateus

Luiza Ambiel se envolveu em uma das tretas mais icônicas edição. Na verdade, foram 7 brigas em uma semana, envolvendo praticamente todo os participantes do programa. A ex-banheira do Gugu acabou indo para a berlinda com Mirella e Mateus Carrieri, e a resposta do público foi sentida na conta do peão:

Em uma semana, Mateus conquistou 1,3 milhão de seguidores.

Raissa

A discussão em A Fazenda 2020 fez Raissa ter o segundo maior ganho de seguidores no Instagram. Ao todo, a peoa conquistou 615 mil novos fãs. Mantendo crescimento constante desde a estreia do reality show, Jojo Todynho surge em seguida com 416 mil novos seguidores. Outro que se destacou em A Fazenda 2020 é Lipe Ribeiro. O ex-De Férias com o Ex conquistou 261 mil novos fãs.