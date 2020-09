As funkeiras Jojo Todynho e MC Mirella, o cantor Biel e Mariano da dupla com Munhoz, são alguns nomes que estão no reality.

A Record confinou os 20 participantes de A Fazenda 2020 na sede do reality show na tarde de domingo (6). De acordo com a emissora, todos os selecionados para a atração ficaram duas semanas cumprindo isolamento em um hotel em São Paulo.

Em carros separados, os famosos chegaram à sede do programa que fica em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. No entanto, a emissora não confirma nomes numa tentativa de surpreender o público na estreia, marcada para 8 de setembro.

Entre os nomes revelados pela imprensa, a categoria de artistas muscais está em peso na atração para disputar R$ 1,5 milhão.

Lista completa com os participantes de A Fazenda 2020

MC Mirella

Jojo Todynho

Biel

Mariano (dupla com Munhoz)

(dupla com Munhoz) Tays Reis

Krawk

Juliano Ceglia

Lidi Lisboa , atriz

, atriz Lipe Ribeiro , ex-De Férias

, ex-De Férias Lucas Selfie , ex-pânico

, ex-pânico Miss Bumbum Raissa Barbosa .

. Stefani Bays , ex-De Férias

, ex-De Férias Evelyn Bastos , rainha de bateria da Mangueira – provável surpresa**

, rainha de bateria da Mangueira – provável surpresa** Sergio Loroza , ator – provável surpresa**

, ator – provável surpresa** Anderson Felício , ex de Munik Nunes

, ex de Munik Nunes Cristiane Maravilha

Tony Albuquerque , bailarino.

, bailarino. Cartolouco

Jakelyne Oliveira, ex-miss Brasil

Carol Narizinho

Jéssica Brankka

Como será A Fazenda 2020 durante a pandemia?

Para a décima segunda edição de A Fazenda 2020, a Record TV adotou uma série de medidas com o propósito de evitar a Covid-19 no programa de confinamento. A quarentena de suas semanas em um hotel foi uma das ações.

Na sede do programa em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, a produção terá que seguir regras e andar de máscaras o tempo todo. Além disso, os peões receberão alimentos devidamente higienizados. Não apenas a produção terá que seguir regras, para os participantes, o uso de álcool gel na casa será obrigatório. Para isso, postos com o produto foram disponibilizados por toda a sede.

Marcos Mion, assim como em edições anteriores, estará à frente do formato que chega à décima segunda edição. A Fazenda será o primeiro reality show a começar depois da crise de coronavírus no Brasil. O BBB20, por exemplo, teve início em janeiro e passou por modificações durante a temporada, após aumento do número de casos (mortes e infectados) pela doença.

Carioca no reality

Em tempo, Márcio Lucio, ou Carioca, também estará em A Fazenda 2020. No entanto, ele não será um dos participantes do programa. O famoso terá um quadro de humor com o nome ‘Sofazenda”, em que comentará momentos marcantes do confinamento.

Conforme o jornal DCI adiantou anteriormente, o quadro de Carioca se passará em uma sala de estar. Ele sempre estará sentado em um sofá durante suas aparições.

A ideia da emissora é que o seu contratado acompanhe todos os desdobramentos do programa e os comente com humor e descontração. Ainda não se sabe o dia em que o quadro do ex-pânico será exibido dentro da atração, mas é provável que seja exibido nos dias de eliminação.