Já sabe quem os participantes de A Fazenda 2020? O programa estreou na terça-feira (8) sob o comando do apresentador Marcos Mion, a décima segunda edição promete ser fono no feno 24 horas por dia. Ao todo, são 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. Então, confira a lista completa dos novos peões do reality:

Quem são os participantes de A Fazenda 2020?

Participantes surpresas:

Fernandinho Beatbox , músico, 45 anos

, músico, 45 anos Mateus Carrieri , ator, 53 anos

, ator, 53 anos Rodrigo Moraes, apresentador, 35 anos

apresentador, 35 anos Luiza Ambiel , atriz, 48 anos

, atriz, 48 anos Juliano Ceglia , jornalista esportivo, 42 anos

, jornalista esportivo, 42 anos Lidi Lisboa, atriz, 36 anos

Saiba quais pré-confinados voltaram para casa

A Fazenda já começou, e já tem participante eliminado. Mas calma, estamos falando sobre os pré-confinados que estavam como reservas. Dentre os 24 artistas em confinamento, 4 deles foram voltaram para a casa. No último domingo (6), os pré- confinados de A Fazenda 2020 saíram de seus quartos depois de 15 dias em confinamento para, finalmente, irem para sua estadia final: a fazenda. No entanto, quatro deles tiveram o destino diferente.

São eles: Faby Monarca, Marina Ferrari, Anderson Felício e Rafael Licks.