A Fazenda 2020: veja quem teve os maiores recordes de votação da roça

O reality rural da Record TV já chegou no segundo mês de programa no ar. Dentro os 20 participantes, agora restam apenas 11, que disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão. A cada semana, um peão deixa o reality e o sonho de ser o próximo milionário. Com isso, voltamos ao passado nem tão distante, e relembramos os participantes tiveram mais votos durante a roça de A Fazenda 2020. Veja o ranking.

A Fazenda 2020: confira os peões mais votados pelo público

1º lugar – Mateus Carrieri com 70,37% dos votos.

O ator conquistou o maior número de votos da sexta roça do reality da Record TV. A votação bateu recorde de todas as edições do programa. Mateus disputava a preferência do público contra as participantes MC Mirella e Luiza Ambiel. Ele recebeu 70,37% dos votos. Em segundo lugar ficou Mirella, com 18,62%. Já a ex-Banheira do Gugu, recebeu só 11,01% dos votos e foi eliminado do jogo.

2º lugar – Lipe Ribeiro com 51% dos votos.

O ex-MTV Lipe Ribeiro, ficou em segundo lugar até agora no ranking dos peões com maiores votos para ficar. Em uma roça contra a bailarina Victória Villarim e Tays Reis, o peão conseguiu obter maiores votos do público de A Fazenda 2020. Ele atingiu a marca de 51% dos votos. A ex-Vingadora recebeu 29,76% e a eliminado Victória Villarim, foi eliminada a sétima eliminado com 19,24 $ dos votos.

3º lugar – Jojo Todynho com 44,31% dos votos.

Na quarta eliminação do reality A Fazenda 2020, quem se foi pra casa foi o participante Cartolouco. Mas, quem recebeu recebeu o maior voto do público, foi a funkeira Jojo Todynho. Mesmo após Biel sugerir que por causa dele a a votação tinha batido recordes, a verdade é que a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, quem recebeu mais votos para continuar na disputa pelo prêmio. Jojo ficou com 44,31%. Biel recebeu 30,80% e o eliminado da noite, Lucas Cartolouco recebeu 24,90% dos votos.

4º lugar – Raissa Barbosa com 44,14% dos votos.

Logo na primeira eliminação do reality A Fazenda 2020, quem recebeu mais votos para seguir no jogo foi a participante Raissa Barbosa. Ela recebeu o total de 44,14% dos votos do público. Lucas Cartolouco ficou com 33,40%. Já o peão Fernandinho Beatboxm foi o primeiro eliminado do jogo com 22,45% dos votos.

5º lugar – Raissa Barbosa com 41,64% dos votos.

Novamente, Raissa conseguiu escapar da roça graças ao público de casa. Em uma roça contra Rodrigão e Biel, ela foi a mais votada para continuar na disputa pelo prêmio milionário. Ela recebeu 41,64% dos votos. Biel ficou com 32,73%. E o terceiro eliminado, Rodrigo Moraes, recebeu 25,63% e deixou o confinamento rural.

6º lugar – Lidi Lisboa com 40,75% dos votos.

Na segunda eliminação do reality da Record TV, a atriz Lidi Lisboa foi quem recebeu a maioria dos votos do público de casa. Ela ganhou 40,75% dos votos. Luiza Ambiel ficou com 33,20%. E JP Gadêlha ficou com 26,06% dos votos e foi o segundo peão eliminado do jogo.

7º lugar – Jojo Todynho com 39,58% dos votos.

Em sétimo lugar está mais vez a funkeira Jojo Todynho. Ela que é uma das favoritos ao prêmio de A Fazenda 2020, é sempre a mais votada em roças. Na nona roça do reality, ela recebeu 39,58% dos votos do público para permanecer no jogo. Logo atrás está Raissa Barbosa com 33,97%. E por último, Lucas Selfie com 26,45% dos votos. Sendo assim, ele foi o 9º peão a deixar o confinamento rural.

8º lugar – Mateus Carrieri com 39,32% dos votos.

Novamente o ator está na lista de mais votados para ficar no reality da Record TV. Na disputa da oitava roça, ele foi o peão que recebeu mais votos. Com 39,32% ele seguiu no jogo. Logo atrás veio Tays Reis, com 31,25%. Mas, o jogo terminou para Juliano Ceglia, que deixou o programa ao receber 29,43% dos votos do público de casa.

9º lugar – Tays Reis com 37,47% dos voto.

A ex-Vingadora foi a mais votada para ficar no programa na eliminação da quinta roça. Em uma disputa contra Biel [seu affair] e Carol Narizinho, ela se saiu melhor entre a preferência do público do reality. Com 37,47% dos votos, Tays leva o 9º lugar de mais votada. Em seguida está Biel, com 33,04%. Por último, com 29,51% está Narizinho, que deixou A Fazenda 2020.