A Fazenda 2020: Victória culpa amizades erradas para saída; assista

Victória Villarim foi entrevistada na Live do Eliminado nesta sexta-feira (30) e falou sobre sua participação em A Fazenda 2020. A bailarina conversou com os apresentadores Victor Sarro e Dani Bavoso sobre temas centrais do reality show. Entre os tópicos, por exemplo, estão motivo de ter ser a sétima eliminada do reality show, comportamento de Mirella e amizade com Jojo.

“Acho que foi o grupo que eu escolhi e que realmente aqui fora não esta sendo bem visto. O Biel e agora a Mirella”, disse a ex-peoa, que teve apenas 19,24% dos votos do público de A Fazenda 2020 em roça contra Tays Reis e Lipe Ribeiro.

A bailarina falou sobre os altos e baixos da amizade com Jojo Todynho em A Fazenda 2020 e negou ter medo da famosa. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? teve uma conversa com Villarim antes da eliminação e destacou não querer contato com ela se caso retornasse da roça. No entanto, a cantora disse que quer recomeçar a amizade do zero com ex-amiga após o reality show.

“Na verdade, não é medo. É tipo uma preguiça, pra evitar briga, porque ali (ela) é difícil. Tipo assim, eu briguei com ela umas 4 vezes lá, virei a cara pra ela por justamente por não concordar com algumas coisas”, explicou Vic.

Carro de som

Victória destacou que MC Mirella mudou o comportamento no jogo após o carro de som que os fãs enviaram à sede de A Fazenda 2020. A famosa revelou como os peões escutaram a mensagem após deslize da produção do programa, que fica em Itapecerica da Serra (SP).

“Quem estava no quarto ouviu tudo. Eu estava na sala ouvi algo sobre Juliano, Biel, confiar na Stéfani. Esse carro foi babado. A Mirella mudou muito depois disso, eu também mudei um pouco. A gente ficou muito em dúvida sobre o que estava acontecendo, se era esse recado que eles estavam querendo passar mesmo, se estava beneficiando Stéfani. Foi uma confusão, deixou a gente ainda mais maluca, pensativa, sem saber se era estratégia de alguém, o que era verdade”, disse.

Chamou Raissa Barbosa de louca em A Fazenda 2020?

A bailarina negou ter chamado a rival (ex-vice Miss Bumbum) de louca em A Fazenda 2020. No entanto, durante o programa, a produção mostrou um vídeo em que ela usa outro adjetivo (maluca) para descrever a peoa. “Eu falei com algumas pessoas realmente que ela era doida, falei aquelas coisas todas horríveis, mas na hora da briga eu não chamei”, disse.

Após a exibição do vídeo, Vic se justificou sobre a sua fala em relação Raissa, que sofre da síndrome de borderline. “Quando a gente está com raiva da pessoa, a gente xinga mesmo para os amigos. Sobre isso de deixar ela bem longe de mim, eu não estava aguentando mais ouvir a voz dela”.

Logo em seguida, Villarim detonou Barbosa e disse que muitas vezes ela força tal comportamento em A Fazenda 2020. “Vou jogar a Raissa na fogueira! Eu acho que ela se faz às vezes, acho ela forçada, acho que ela foi ingrata. Ela sim abandonou as amigas no momento que a gente mais precisava da força de todas, vazou. Acho ela ingrata, acho ela falsa e acho ela forçada”, disparou.

https://www.youtube.com/watch?v=XZrfGfq_0uA