A Fazenda 2020: Victória detona Raissa por comemoração: ‘retardada’

Após a eliminação de Luiza, Mirella, Victória, Biel e Juliano conversaram no quarto de A Fazenda 2020. O grupo não gostou da comemoração de alguns colegas, especialmente Raissa.

Luiza Ambiel foi a sexta eliminada de A Fazenda 2020. A atriz teve menos votos que seus oponentes, Mateus Carrieri e MC Mirella, e deixou o confinamento na noite desta quinta-feira (22). Os peões reagiram de forma animada quando Mateus retornou à sede, muitos gritaram, dançaram e comemoraram, o que irritou alguns participantes.

Mirella e Victória detonam Raissa

MC Mirella, Biel, Juliano Ceglia e Victória Villarim se isolaram no quarto de A Fazenda 2020. O grupo estava triste e nervoso com a eliminação de Luiza Ambiel, principalmente pela comemoração de Raissa. “Por isso que fica reclamando que não tem as coisas, porque ela é assim, ela é ingrata, nojenta, estou com ranço dela”, reclamou Mirella.

“Uma coisa é você comemorar a volta de uma pessoa que você gosta, outra coisa é esculachar quem saiu”, observou o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020, Juliano. “Ingratidão dessa retardada, dessa menina idiota. Ingratidão, a Luiza esteve com ela o tempo todo. Que menina nojenta cara. Que falta de respeito. A Lu esteve com ela desde o começo”, disparou Victória. “Essa menina é um monstro”, disse Mirella. “Ela é do mal”, afirmou o jornalista esportivo.

As peoas concordaram e a ex-noiva de Eduardo Costa afirmou: “do mal, sempre achei que ela era do mal, sou uma idiota mesmo”. “Pelo amor de Deus, aquele dia na porta parecia que ela [Raissa] estava com um negócio dentro dela. Por favor, sabe quando você sente que chega a arrepiar?”, comentou a MC. “Já senti isso”, contou o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020.

Victória chorou com saída de Luiza de A Fazenda 2020

Pouco depois das críticas à Raissa, Victória precisou ser consolada por Juliano. Abraçada com o peão de A Fazenda 2020, a modelo chorou e falou sobre Luiza. “Eu sabia que ela ia me proteger aqui de tudo e eu via ela como minha mãe, apesar de errar, mas eu não ia largar ela”, comentou a peoa.

