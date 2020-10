Não é uma novidade que a peoa Raissa Barbosa sofre de Transtorno de Borderline. No entanto, rotular alguém com esse sintomas de ‘a maluca ou ‘a estranha’, é um pouco pesado. Foi isso que a participante Victória Villarim disse sobre ela. Vem ver

Na madrugada de sexta-feira (23), após a eliminação da participante Luiza Ambiel do reality A Fazenda 2020, a modelo e bailarina Victória Villarim fez um comentário sobre a ex-Musa do Bumbum, Raissa Barbosa. Ao lado de Biel, Mirella e Juliano Ceglia, a peoa revelou que não conseguiria mais pronunciar o nome de ‘Raissa’, e então rotulou a participante de: ‘a estranha’, ‘a coisa’, ‘o negócio’ e ‘a maluca’.

A Fazenda 2020: Victória rotula Raissa

Antes de tudo, a noite de eliminação do reality A Fazenda 12, foi mais uma edição história para a Record TV. Luiza ambiel levou a pior na votação do público e foi a 6ª participante eliminada do programa. Com recorde de votação, a agora, ex-peoa, disputava a permanência na casa ao lado de MC Mirella e do ator Mateus Carrieri. No entanto, a ex-Musa da Banheira do Gugu, recebeu um total de 11,01% dos votos e voltou para casa.

Logo após Mateus Carrieri voltar à sede do reality A Fazenda 2020, teve uma histeria quase coletiva entre os peões. Assim que abriu as portas, ele foi recebido de braços abertos, pulos e gritaria por Jojo Todynho e demais participantes. Entretanto, ao ver a cena, Victória criticou a comemoração de Raissa, após eliminação de Luiza. “Ingratidão dessa retardada, dessa menina idiota. Ingratidão, a Luiza esteve com ela o tempo todo. Que menina nojenta cara. Que falta de respeito. A Lu esteve com ela desde o começo”, disparou Victória.

Após se isolarem no quarto da sede, Biel, Mirella, Juliano e Victoria foram para a sala, e foi quando a bailarina disparou: “A menina. A estranha”. Nesse momento, Juliano questionou: “Qual delas?”. “A coisa. O negócio. A maluca”, diz Victória, alegando não conseguir falar o nome dela. No mesmo instante, Biel completa, dizendo: “A carniça.”

A Fazenda 2020: Mirella detona Raissa

Entretanto, os acontecimentos da noite anterior ainda está causando repercussão na web. Um vídeo de Mirella falando sobre Raissa está circulando na internet e muito internautas estão criticando a funkeira, e principalmente a forma que ela fala da peoa, que sofre de transtorno de borderline. “Por isso que essa menina é fudida na vida. Por isso que fica reclamando que não tem as coisas, que as pessoas não ficam do lado dela, porque ela é assim”, diz Mirella, que complementa: “Ingrata, nojenta. Eu tô com nojo, ranço dela. E eu sabia que eu não devia ter escutado ela.”. Por fim, a funkeira pega ainda mais pesado nos comentários: “Essa menina é um monstro. Ela é do mal.”

Raissa Barbosa sofre de Transtorno de Borderline

Raissa entrou para o reality A Fazenda 12 com o diagnóstico de Transtorno de Borderline, um tipo de distúrbio que reúne emoções e comportamentos ao mesmo tempo. Em um post nas redes sociais, a equipe da modelo descreve um pouco do comportamento de alguém com os sintomas.

No entanto, rotular uma pessoa que tenha esse tipo de transtorno de: ‘a estranha’, ‘a coisa’, ‘o negócio’ ou ‘a maluca’, ainda mais em rede nacional, onde milhares de pessoas estão assistindo – e até pessoas que tenham o mesmo sintomas, é uma forma de questionar: ‘até que ponto o sofrimento de alguém pode ser entretenimento?”. Desde que Raissa e a equipe da modelo informou sobre o transtorno, gerou uma discussão sobre o tema, e principalmente sobre a permanência da peoa no reality. A questão que fica é: Será que o correto então seria ela sair do programa, ou ao invés disso, tornar a pauta aberta, e assim, não excluir, mas sim incluir.