A Fazenda 2020: vídeo mostra ‘robôs’ votando em Biel

Os fãs de Biel estão tentando fazer de tudo para com que ele seja o campeão de A Fazenda 2020. A poucas horas da grande final, circulou na web um vídeo de uma lan house mostrando computadores votando sozinhos para o cantor levar o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. As imagens impressionam pelo empenho dos admiradores do cantor, que é um dos finalistas da temporada.

Quem vai vencer A Fazenda 2020?

No programa desta quinta-feira (17), que marca a grande final do reality da Record TV, tem como finalistas os participantes Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Ao final da noite, apenas um será o novo milionário da vez e receberá o título de campeão da edição de número 12.

Em vídeos nas redes sociais, é possível observar uma lan house modificada só para votação da grande final. Computadores abertos na página do portal R7.com, endereço oficial de votação, enquanto robôs fazem o trabalho de selecionar a opção Biel e confirmar o voto em questão de segundos.

Veja o vídeo:

A coluna do Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, chegou a entrar em contato com Sérgio, o pai de Gabriel, que negou que teria contratado qualquer serviço do tipo. “Nada disso. Aqui é tudo na dedada”, disse.

Final A Fazenda 12

O programa desta noite conta com quatro finalistas ao prêmio máximo, no valor de R$ 1,5 milhão. Logo no primeiro da noite, o apresentador Marcos Mion anunciará o 4º lugar – entre Jojo, Biel, Lipe e Stéfani. Ao longo da noite, muitas emoções irão rolar até o anúncio do vencedor da edição.

Mas, antes de revelar o novo milionário da vez, o programa especial mostrará uma sequência com os melhores momentos de cada participante da atração. Na sede de Itapecerica da Serra, também terá eliminados, que retornarão para a grande final do programa. Ao final, o público conhecerá de vez, quem recebe o título de campeão de A Fazenda 2020.

Como votar na final?

A votação para definir o grande campeão do reality A Fazenda 2020, acontece apenas através do portal R7.com. Lá, o público consegue escolher o seu participante favorito e votar, para ele garantir a bolada de R$ 1,5 milhão.

