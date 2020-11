A Fazenda 2020: Web acusa Carelli de manipular roça; entenda

A roça em A Fazenda 2020 está formada. Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Jakelyne Oliveira e Lucas Selfie estão na nona berlinda do reality show. No entanto, o público parece não ter ‘digerido’ bem a formação que aconteceu na noite desta terça-feira (10). Nas redes sociais, a palavra ‘Carelli’ de Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record TV, figurou entre os assuntos mais comentados no Brasil. Isso porque, fãs do programa acusam que ‘houve manipulação’ para colocar pessoas de popularidade forte na roça.

O poder extra

Um dos pontos que mais intrigaram o público de A Fazenda 2020 foi um ‘poder extra’ dado a Biel, que venceu uma atividade patrocinada na semana. Ele, que já é o fazendeiro, teve o poder de tirar um dos roceiros da roça e colocar outro participante no lugar. Na ocasião, Mateus Carrieri estava indicado pela maioria dos votos da casa. Sem surpreender, o intérprete de Química indicou Raissa Barbosa para a berlinda, e justificou os surtos da peoa contra ele em A Fazenda 2020.

Poderes da chama vermelha e verde

Os poderes do lampião conquistados por MC Mirella na prova de fogo de A Fazenda 2020 deram uma movimentada no jogo. Isso porque, na chama vermelha, escolhida pelo público através de votação no TikTok, o dono desse poder tinha que presentar um participante com R$ 10 mil. Além disso, indicar o quarto roceiro à roça.

Mirella escolheu ficar com o poder da chama verde, que por sua vez, lhe deu R$ 20 mil desde que ela deixasse a casa de A Fazenda 2020 sem água encanada pelas próximas 48 horas. Assim a peoa fez e deixou Lidi Lisboa visivelmente incomodada. “Na hora me deu vontade de falar… com ela, mas eu me segurei”, disse a atriz, que protagonizou a minissérie bíblica Jezabel.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, as reviravoltas na formação da roça deixaram o público de A Fazenda 2020 revoltado. “Carelli nem esconde mais a manipulação, não sei pq eu ainda assisto essa m****”, disse uma seguidora primeiramente. “Esse Poder do Aliexpress super manipulado: 1 – nunca que uma prova de meio de semana dá poder tão importante de influenciar na roça. 2 – troca segundo ou terceiro só pro Biel tirar o Lucas… Carelli mais uma vez e nunca vai mudar”, falou outro.

Como foi formada a roça em A Fazenda 2020

Primeiro, Biel, fazendeiro da semana de A Fazenda 2020, indicou Jojo Todynho e justificou os embates entre ambos ao longo da temporada. Logo depois a casa votou e Mateus Carrieri foi à roça. Entretanto, o peão foi salvo graças ao poder extra de Biel, que indicou Raissa à berlinda. Lucas foi puxado da baia e Jaklyne indicada por Lucas, que tinha o poder da chama vermelha dado por Mirella.

