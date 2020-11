- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na madrugada desta sexta-feira (27), o apresentador Marcos Mion anunciou mais um eliminado do reality A Fazenda 2020. Raissa Barbosa recebeu apenas 25,58% dos votos e se tornou a 11ª eliminada no jogo. No entanto, na web, muitos apontaram a saída da modelo como ‘manipulação‘. Vejam as justificativas.

A Fazenda 2020: web aponta manipulação na eliminação de Raissa

Na rede social do Twitter, muitos internautas subiram a tag ‘Manipulação‘ sobre a eliminação de Raissa no jogo. Os fãs do reality da Record TV e também da ex-miss bumbum, ficaram revoltados com o resultado do final do programa. A agora ex-peoa, disputava o prêmio de R$ 1,5 milhão ao lado da atriz Lidi Lisboa, e do sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz.

Antes de revelar o décimo primeiro eliminado da noite, o programa ficou entre os assuntos mais comentados do twitter com a hashtag ‘EliminaçãoAFazenda‘. Logo depois, o apresentador Marcos Mion revelou que Mariano ( 41,80%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, o sertanejo retornou à sede e foi recebido pelos colegas de confinamento. Por fim, foi anunciado o 11º participante eliminado da edição, e Raissa levou a pior contra Lidi Lisboa (32,62 % dos votos). Muitos também citaram Mariano como ‘a planta’ no jogo.

Comentários da web

Na web, os comentários foram diversos a respeito da eliminação da modelo. Antes da eliminação, o resultado parcial da enquete do portal DCI, revelou Lidi Lisboa como a eliminada da noite. Entre os votos, ela recebeu o percentual de 29% e Raissa, 31%. Mas, ao final, a modelo levou a pior e foi eliminada.

Entre os comentários, os fãs criticam a produção do reality A Fazenda 2020 como também a plataforma 24 horas do Playplus, responsável por transmitir em tempo real tudo o que acontece no programa. Vejas alguns: “A audiência do programa vai cair muito isso eu tenho certeza e contem com a minha participação nisso! Manipulação”.

Raissa em A Fazenda 2020

A estadia de Raissa Barbosa no reality da Record TV foi marcada por tretas e muitas crises. Na primeira roça, ela recebeu o total de 8 votos pela casa e surtou após o programa ao vivo. Ficou furiosa com os participantes homens e até jogou água em Biel e Cartolouco. Ela também chamou o ex-MTV Lipe Ribeiro de ‘boy lixo’. Em outra ocasião, ela jogou creme em Juliano Ceglia, que não gostou e foi tirar satisfação. Mas, sua maior desavença foi com a funkeira MC Mirella e Luiza Ambiel.

Raissa já foi apontada como finalista

A ex-miss bumbum já foi apontada como uma das finalistas ao prêmio final de R$ 1,5 milhão. Após protagonizar vários discussões e agitar o programa, a peoa conquistou o público e seu nome já esteve entre os finalistas para vencer. Na web, muitos cogitaram ela e Jojo Todynho na grande final do reality.

