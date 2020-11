A Fazenda 2020: web pede e Lucas ensina o famoso ‘brigadeiro do Selfie’

Nesta segunda-feira (16), o nome do nono eliminado do reality show, Lucas Selfie, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tudo porque o youtuber resolveu fazer a alegria dos fãs, ao revelar a receita do famoso brigadeiro, em que fazia quando esteve em confinamento de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Brigadeiro do Selfie

Logo após os internautas subirem a tag com o nome do agora ex-peão, o youtuber comentou, com sinal de aprovação: “tá… vou confessar que as vzs vcs me dão um pouco de medo”. Lucas foi o 9º eliminado do reality da Record com 26,45% dos votos do público. Ele disputava a sua primeira roça com o seu affair, Raissa Barbosa e a funkeira, Jojo Todynho.

Entretanto, ao que parece, mesmo após a saída do programa, Lucas ainda continua em ascensão e cada dia mais conquistando fãs e seguidores. Sua rede social é um exemplo. O agora ex-peão, foi quem mais conquistou fãs durante a semana: 200 mil no total.

tá… vou confessar que as vzs vcs me dão um pouco de medo 🙆🏻‍♂️❤️ BRIGADEIRO DO SELFIE pic.twitter.com/Wn1cCLA2FQ — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) November 16, 2020

Qual é a receita do famoso ‘brigadeiro do Selfie’?

Após ver a tag entre os assuntos do momento no Brasil, Lucas fez questão de movimentar ainda mais a brincadeira. O youtuber disponibilizou a receita do brigadeiro e ainda disse que irá fazer uma live ensinando o passo a passo do doce. Ele escreveu: “To esperando os ingredientes chegarem aqui, hein… agilizem ai que vou querer foto dos resultados!.”

Na casa, Lucas adoçava a vida dos participantes quando realizava o famoso brigadeiro. Cenas com ele, Lipe Ribeiro, Lidi, Raissa, Mirella e Stéfani era comum em ver, na sede do reality da Record TV. O doce fazia sucesso entre os confinados.

To esperando os ingredientes chegarem aqui, hein… agilizem ai que vou querer foto dos resultados! 🙆🏻‍♂️ BRIGADEIRO DO SELFIE — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) November 16, 2020

Ingredientes para o brigadeiro do Selfie:

1 lata de leite condensado

1/2 lata de creme de leite

Achocolatado

Manteiga

Farinha láctea (se quiser)

Depois que Lucas disponibilizou a receita e ainda mais, falando que irá fazer uma live com alguns internautas sortudos, para ensinar a fazer, a web reagiu. Muitos pediram para serem convidados do youtuber. O fato é, que o ex-peão de A Fazenda 2020 continua agradando o público, mesmo após sua saída do programa.

Veja algumas reações dos internautas:

Ninguém mandou tu falar que gosta das coisas com emoção. Aqui a gente leva isso vem a sério 😌🙌🙌🙌😂 BRIGADEIRO DO SELFIE — DayN Hulkinha Manipulada🧢🐰🥊 (@DayeneTayla) November 16, 2020

BRIGADEIRO DO SELFIE pic.twitter.com/LM8GzoEm9U — Juuh Manipulada pelo Selfie🧢🍸🐇👸🏾 (@JurinthianaSccp) November 16, 2020

Manipulou a gente direitinho! Hahaha

Não esquece a live que prometeu, hein? BRIGADEIRO DO SELFIE — Liv (@_liviacarvalho) November 16, 2020

Lucas Selfie em A Fazenda 2020

O youtuber passou pelo confinamento rural sendo apontado como o ‘melhor jogador da edição‘. Mas, em uma roça contra Jojo e Raissa, não conseguiu garantir votos suficientes para superar as adversárias e permanecer por mais tempo no programa. Mesmo sendo chamado de melhor jogador, sua saída do reality teve algumas atitudes de principiante. Como exemplo: ficar em cima do muro. Ele foi o único peão que não recebeu votos pela casa, em formações de roça. Mas, foi eliminado na sua primeira berlinda.

Em A Fazenda 2020, Lucas protagonizou em algumas roças, causando com os poderes do lampião em mãos. Era um divertimento para a família tradicional brasileira, como ele mesmo dizia e Mion aprovava. Talvez, se fosse em uma roça diferente, ele estivesse voltado. No entanto, o jogo acabou para o ex-Pânico, mas os fãs não esqueceram. Aliás, muitos esperam que o romance com Raissa [que permanece no jogo], continue pós-reality A Fazenda 2020.