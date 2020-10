A Fazenda 2020: Web questiona regras da prova do fazendeiro

A prova do fazendeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira (21) em A Fazenda 2020 está tendo sua veracidade questionada pelo público. Isso porque, no início da atividade, Marcos Mion, apresentador do reality show, deixou claro as regras. Entre muitas, a de que ‘o competidor só poderia pegar uma bola por vez’. No entanto, Juliano Ceglia, teria quebrado tal regra.

Em uma disputa acirrada, o jornalista esportivo chegou e pegar várias bolas por vez e teria passado despercebido aos olhos da produção. Não apenas isso, acabou saindo da prova como o novo fazendeiro. Tendo privilégios como imunidade e o poder de colocar um concorrente na próxima roça.

Nas redes sociais, entretanto, o suposto descuido da produção não passou despercebido pelo público, que cobrou explicações e até anulação da prova. Até o momento a Record TV não se pronunciou sobre a suporta infração de Juliano e nem se a questão está sendo analisada.

ALÔ @marcosmion @recordtvoficial NÃO ERA SÓ PERMITIDO PEGAR UMA BOLA POR VEZ???? AS REGRAS SÃO DE ENFEITE??? #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/Au3I6SR7Ms — PEDRAO (@Itspedrito) October 22, 2020

Dinâmica pode cancelar a roça da semana em A Fazenda 2020?

Ao conhecimento do público, não é possível afirmar se a roça pode ser cancelada. Mas alterações na programação do reality podem fazer a emissora optar pela opção ou simplesmente cancelar ou adiar a roça. Isso porque, com a nova dinâmica da semana, a prova do fazendeiro acontece um dia antes da eliminação. Antes, a diferença era de dois dias.

Apesar de os supostos erros apontados pelo público, a Record declarou Juliano fazendeiro da semana e abriu a votação da roça. Os roceiros Luiza Ambiel, Mateus Carrieri e MC Mirella deram justificativas para continuar na casa e conquistar o apoio do público de A Fazenda 2020.

Como a roça foi formada?

A formação da berlinda de A Fazenda 2020 teve início na noite da última terça-feira (20) com Mariano, fazendeiro da semana, indicando Luiza. “Acredito que não seja novidade pra ela, mas eu não concordo com algumas atitudes e coisas na postura dela. Inclusive, já conversei com ela algumas vezes e ela continua achando que é correto o jeito dela. Acredito que seja a pessoa que mais tenho dificuldade aqui dentro”, justificou.

Logo depois a casa votou em aberto e com 5 votos Mirella foi a indicada. Como sendo a segunda roceira, a cantora teve que puxar um peão morador da baia para a berlinda. Mateus Carrieri foi a escolha da peoa. Por fim, o quarto roceiro foi definido com o poder da chama vermelha, entregue a Jojo Todynho por Raissa Barbosa. Nele, indicava que a peoa tinha que nomear três participantes para uma nova votação da casa que definiu o quarto roceiro. Juliano, Biel e Lidi Lisboa foram os escolhidos.

Na votação, Juliano acabou indo parar na roça. Como consequência da regra, o quarto roceiro teve que vetar um participante da zona de risco na prova do fazendeiro. Ele, por fim, tirou Luiza da disputa pelo chapéu mais cobiçado do programa.