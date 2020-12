A Fazenda 2020: web surta com possibilidade de roça em plena segunda

O público de A Fazenda 2020 criou uma teoria de que a décima terceira roça do reality show será formada nesta segunda-feira (07). Normalmente, a RecordTV costuma exibir nesse dia os últimos acontecimentos do final de semana, além da prova de fogo e atividade especial.

As especulações surgiram faltando 10 dias para o fim de A Fazenda 2020. Na sede em Itapecerica da Serra, ainda estão morando 8 famosos. Apenas um sairá de lá como o grande ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão em 17 de dezembro.

Final de A Fazenda 2020

Faltando uma semana e meia para o fim de A Fazenda 2020, os fãs acreditam que a partir de hoje começa uma semana relâmpago para eliminar mais 4 peões. Isso porque, acredita-se que a final será feita com 4 famosos, sendo que logo no início do último episódio um finalista já seria eliminado.

A reportagem do DCI entrou em contato com a RecordTV para saber se de fato a roça será formada nesta segunda. No entanto, não foi confirmado a informação até a publicação deste texto .

Perfis de peões falam sobre roça

Nas redes sociais, alguns perfis de peões e ex-peões comentaram sobre a décima terceira formação da roça de A Fazenda 2020. No Twitter, Juliano Ceglia comentou: “formação da roça confirmada para hoje. Reta final’. Já o perfil de Biel postou sobre uma suposta informação que teria sido dada no Balanço Geral SP.

Formação da roça confirmada para hoje. Reta final#AFazenda12 — Juliano Ceglia 🦾 (@JulianoCeglia) December 7, 2020

“Acabaram de informar, no programa Balanço Geral, que a formação de roça será HOJE. ESTÃO PRONTOS? Estamos na reta final do jogo e é o nosso dever estar preparado para tudo!”, avisou o administrador da conta do intérprete de Química.

Em tempo, Biel venceu a última prova de fogo de A Fazenda 2020 e poderá mudar os rumos da próxima roça. Isso porque, o dono do poder da chama vermelha terá que indicar dois peões para encararem uma nova votação que vai definir o quarto roceiro.