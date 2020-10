Jojo Todynho tem sido o grande destaque de A Fazenda 2020 e conquistado público das mais diferentes classes. Isso porque, o temperamento explosivo da funkeira também conquistou o ex-diretor de novelas da Globo, Wolf Maya. Ele, inclusive, sugeriu que a Record TV contratasse a cantora para apresentar um programa só dela.

“É uma gordinha que faz um reality de quinta, mas ela é tão divertida! Todo mundo no reality é igual, mas ela é diferente. Então, o que a gente quer da comunicação? Alguém que me passe alguma coisa diferente, que me excite, que me excite, que me estimule. Tem que ter paciência, porque é muita coisa chata, mas quando a Jojo Todynho aparece, me gritam que ela apareceu e eu vou ver”, disse ele, em entrevista à Maria Zilda Bethlem.

Apesar de não economizar nas críticas do confinamento rural, Wolf acredita que Jojo faria sucesso na faixa da tarde, comandando um programa feminino só dela. “Se eu estivesse lá, eu falaria: ‘Pegue a Jojo Todynho e faça um programa da tarde com ela. Vai arrebentar. Ela falando sobre tudo, sobre música, comida, sobre sexo”.

Por fim, Maya comparou a participante de A Fazenda 2020 com grandes ícones da tevê brasileira e não economizou nos elogios. “Ela é espontânea, como era Eloísa Mafalda, Elke Maravilha, como era a Dercy. São essas pessoas que são ego puro, não são personagens. São espontâneas”.

Mas, afinal, por que Jojo Todynho é a protagonista de A Fazenda?

Com pouco mais de três semanas confinada em uma fazenda em Itapecerica da Serra, SP, Jojo mostrou que não tem papas na língua. Dona de uma personalidade que não manda recado, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? se envolveu e protagonizou as maiores tramas de A Fazenda 2020 até aqui.

Em uma dessas, Todynho bateu de frente com Biel ao notar que ele não estava colaborando com as tarefas coletivas da casa. Em uma manhã de domingo, a cantora acordou revoltada e, aos gritos, disparou que o intérprete de Química não estava no SPA.

”Você, psiu! Vai fazer sua função que eu falei pra você fazer ontem. Tá no SPA?”, disparou. Logo depois, Biel, que estava dormindo, se levantou em silêncio e foi para a cozinha da sede. “Por que? O que foi?”, tentou se defender. Jojo então se mostrou mais revoltada ainda. “O que foi é o caralh*. Tá no circo, p*rra? O que que foi é o olho da minha b*ceta. E agora, Gabriel? Você debocha com os outros, mas comigo não. Você faz graça com os outros, comigo não. Não fica de deboche não. Vai tomar no seu c*”, detonou a peoa de A Fazenda 2020.

Formação da Roça – Jojo x Biel

Na última formação da roça de A Fazenda 2020 que aconteceu na terça-feira (29), Jojo criticou Biel e falou palavrão ao vivo. A cantora votou em Cartolouco, no entanto, explicou se caso o rival não estivesse na Baia, seria dele. “O meu voto seria no Biel, mas como ele sabia que tomaria voto da casa, correu pra Baia. Ele não tem peito e disposição pra bancar. É um frouxo, é c*zão”.

Garrafa amassada

Jojo Todynho teve um ataque de fúria em A Fazenda 2020 por causa de Biel e acabou protagonizando um dos momentos mais marcantes da temporada. Assim que retornou à sede após ter votado no rival, Jojo pegou uma garrafinha e amassou com marteladas e socos.

Enquanto batia violentamente no objeto e deixada alguns peões preocupados com seu estado, a famosa gritava “A Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra fora“. Em suma, Débora é a psicóloga de A Fazenda 2020, reality show rural de confinamento. Vale destacar que a garrafa amassada foi recolhida pela produção e está no museu da Record.

Rainha dos Memes

Se tudo ocorrer como está até o final de A Fazenda 2020, Jojo é uma forte candidata a desbancar Gretchen, dona do título de ‘Rainha dos Memes’. No primeiro dia de confinamento, a peoa virou meme ao dormir durante a aula sobre os cuidados com os animais. Além disso, ela protagonizou uma das cenas mais icônicas da temporada de A Fazenda 2020 durante a primeira festa.

Após beijar, rebolar e desfrutar de vários drinks e comidinhas especiais, a cantora se viu sem sua peruca. Ela então se aproximou de Stéfani Bays e Victória Villaram, afirmando “roubaram o meu cabelo, chama a polícia”. O momento, é claro, virou meme.

E sobrou até para Edir Macedo, dono da Record TV e líder da Igreja Universal. Em papo com peões na sala de A Fazenda 2020, Jojo sentou na mesinha de centro e foi advertida pela produção. Como se não bastasse, ela ainda pediu ‘óleo ungido’, em tom de piada.