A Fazenda 2020: Xuxa aposta na eliminação de Mirella e Stéfani na roça

A apresentadora Xuxa Meneghel já revelou sua torcida para a roça desta noite de quinta-feira (19), ao vivo, pela Record TV. Através da rede social, ela fez as escolhas para quem quer que fique no reality A Fazenda 2020. Entre Mirella e Stéfani Bays, a peoa não chegou a falar exatamente, mas demostrou torcida para Mateus e Jojo na prova. E aposta na saída de Sterelles na roça de hoje.

A Fazenda 2020: Xuxa quer eliminação de Mirella e Stéfani

Durante uma live realizada pelo apresentador Marcos Mion nos intervalos do programa de quarta-feira (18), que consagrou Jojo Todynho como a nova fazendeira da semana, a eterna rainha do baixinhos comentou. Apesar de não revelar sua torcida a favor de Mateus Carrieri ou até mesmo Jojo, a apresentadora deixou claro seu desejo pela eliminação de Mirella s Stéfani Bays.

“Mirela e Esthefanie (saindo) tá bom“, escreveu Xuxa Meneghel durante a live do colega de trabalho. O momento da afirmação de Xuxa, ocorreu antes do público de casa descobrir a vitória da intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, conquistar o tão sonhado chapéu de fazendeiro do reality A Fazenda 2020.

Logo que a apresentadora revelou sua torcida para a roça desta noite, muitos internautas repercutiram a ‘fala’ de Xuxa, durante a live de Mion. Muitos repararam a movimentação de Xuxa na live, como também não deixaram o seu comentário passar despercebido. Veja algumas reações na internet.

“Se até a Xuxa é contra elas, quem sou eu pra ficar contra a Xuxa? #ForaMirella”, escreveu uma internauta.

“Meu amor se a Xuxa disse, tá dito #AFazenda12”, escreveu outra internauta.

Mirella revela medo da roça

Antes mesmo de ser indicada por Jakelyne Oliveira na roça, a funkeira resolveu desabafar com a amiga e colega de confinamento, Stéfani Bays – que também está na roça desta noite. No quarto da sede, ela revelou medo de sentar no banquinho mais temido do programa. Ao lado de Stéfani, a Mirella disse: “Eu não quero ir embora. Tô nervosa. Se eu for pra roça, tomara que ela me indique direto. Eu não quero ficar naquela situação de ter que escolher alguém da baia. Eu já sei que ela [Jake] vai me indicar”, disse a peoa, antes de saber que seria indicado por Jake.

Quem deve ficar em A Fazenda 2020?

Após a vitória de Jojo, os roceiros: Mateus, Mirella e Stéfani pediram votos ao público. MC Mirella pediu a ajuda do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Em seu discurso para ficar, ela citou o nome do ex-namorado, Dynho Alves. Ela disse: “Família, amo vocês. Dynho te amo”.

Sem saber muito o que falar, Stéfani Bays disse: “Oi Brasil, não vou filosofar, eu só vou pedir muito pra ficar aqui. Se eu errei foi tentando ajudar. Eu só quero mostrar outra Stéfani. Votem muito, por favor”. Já, Mateus, em seu discurso para ficar, falou sobre estar orgulhoso da participação no jogo, e pediu votos para continuar no jogo: ‘Eu tenho muita lenha pra queimar ainda”, disse.

