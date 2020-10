Xuxa Meneghel foi atração especial na festa com tema #TBT em A Fazenda 2020. A apresentadora entrou ao vivo através de um telão e foi alegria dos participantes. No entanto, na internet a rainha dos baixinhos foi motivo de piada entre os internautas. Vem entender

A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel ‘invadiu’ a festa da madrugada de sábado (10) em A Fazenda 2020, e fez os participantes pularem com suas músicas. Com tema “#TBT”, a eterna Rainha dos Baixinhos, agitou a noite da galera do confinamento rural. No entanto, na web, os internautas criticaram a apresentação, em especial a voz da cantora.

A Fazenda 2020: Xuxa canta ao vivo e vira piada na web

No entanto, mesmo cantando ao vivo, Xuxa não entrou na sede do confinamento A Fazenda 2020 devido ao protocolo de segurança contra o Covid-19. A apresentadora surgiu ao som de Tindolelê, através de um telão, interagindo com os confinados do reality. Mas, o cenário foi o mesmo, uma vez que ela estava em um estúdio próximo.

Entretanto, mesmo que os peões tenham vibrado com a diversão proporcionado por Xuxa, na web, a reação dos internautas foi um pouco diferente. Muitos deles, criticaram a rainha dos baixinhos, dizendo que ela estava desafinada.

Segundo os internautas, Xixa não conseguia mais cantar sem a ajuda do playback, enquanto outros afirmaram que ela esqueceu a letra da própria música. Mesmo com ajuda do playback, ela não ficou em sincronia com a canção inicial ‘Tindolelê’ , o que virou motivo de piada na web. “Dona Record, a Xuxa não consegue mais cantar”, disse um internauta. “Gente, a Xuxa não sabe mais a própria música”, comentou outro. No entanto, teve aqueles que mesmo julgando, reconhece a artista. “Xuxa desafinada mas o que importa é que ela é um ícone.”

Não acredito que a Record obrigou a Xuxa a fazer essa live mesmo depois dela falar um milhão de vezes que NÃO CANTA, SÓ DUBLA kkkkkkk

Xuxa canta ‘Lua de Cristal’ e peões se emocionam

Mesmo com as críticas por conta da afinação, definitivamente, foi uma surpresa para os participantes do confinamento do reality A Fazenda 2020. Em outras palavras, após Xuxa surgir em telão, os peões ficaram muito surpresos e pularam de alegria, cantando música infantil que faz parte da trilha sonoro da infância de todos, inclusive, do público que acompanhava pelo plataforma do Playplus, 24 horas ao vivo.

Eles pediram e Xuxa cantou a música de sucesso ‘Lua de Cristal’, para animação de todos. Logo depois, a emoção bateu no peito e todos seguiram a cantora na letra: “Lua de cristal, que me faz sonhar, faz a mim estrela que eu já sei brilhar…]”.

Xuxa diverte peões com brincadeiras

Além de cantar os sucessos de ‘Lua de Cristal’, ‘Ilariê’, ‘Libera Geral’, ‘Turma da Xuxa’, ‘Soco, bate, vira’ e entre outros, Xuxa também aproveitou a noite para comandar brincadeiras com os peões. Primeiramente, a apresentadora dividiu os peões por equipe azul e vermelha. Logo depois, começou com uma dinâmica do sino, onde uma música tocava e quando pausava, o participante batia o sino e continuava a cantando a letra. Além disso, teve brincadeira de pular corda, brincadeira de quem estoura o balão primeiro, do soco-soco bate-bate e muito mais.