A Fazenda: Andressa Urach revela torcida para Raissa e fala sobre BBB21

Andressa Urach, um dos nomes mais icônicos da história de A Fazenda, deu uma entrevista exclusiva ao site ‘Na telinha’ e fez revelações sobre sua torcida na edição do reality show rural deste ano: a modelo torce pela vitória de Raissa Barbosa, mas também simpatiza com Jojo Todynho. No bate papo com o portal, Urach também foi questionada sobre os rumores que envolvem o nome da ex-miss bumbum e o BBB 21.

Andressa Urach torce para Raissa em A Fazenda

Raissa Barbosa conquistou Andressa Urach. Durante sua entrevista ao ‘Na telinha’, Andressa comentou: “estou acompanhando [A Fazenda] e minha torcida vai para ela [Raissa]”. A ex-peoa também contou: “outra personagem que gosto muito é a Jojo Todynho”. Sobre as comparações entre Raissa e Andressa, a ex-peoa afirmou: “temos histórias midiáticas parecidas, mas temos personalidades diferentes”.

A influenciadora digital, que participou da sexta edição do reality da Record, puxou mutirão de votos no Instagram quando Raissa foi para a terceira roça desta temporada de A Fazenda, ao lado de Rodrigo Moraes e Biel. Andressa publicou nos stories uma imagem da acreana e comentou: “ajudem votando”.

é oficial, a lenda andressa urach passou a coroa de miss bumbum barraqueira pra raissa E NASCE UMA ESTRELA#AFazenda12 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/DPL3Kee1JO — shawn down (@eumaluma) October 1, 2020

Raissa está na roça desta semana

Raissa corre perigo de deixar A Fazenda na noite desta quinta-feira (26). A peoa está na berlinda ao lado de Lidi Lisboa e Mariano.

Andressa Urach estará no BBB 21?

Após rumores que Andressa Urach pode ser uma das celebridades da nova edição do Big Brother Brasil, Urach foi questionada durante a entrevista ao ‘Na telinha’ sobre sua possível participação no reality show da Rede Globo. No entanto, segundo o portal, a ex-participante de A Fazenda não quis comentar sobre o assunto e não revelou se vai ou não participar do BBB 21.

