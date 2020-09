Biel está sendo criticado na web após tirar a calça de Cartoluco no reality A Fazenda 2020. Após a primeira festa da edição 12, o cantor protagonizou a maior polêmica até agora se tornando o assunto mais comentado no Twitter.

Biel protagonizou o final da festa da edição deste sábado (12) de A Fazenda 2020. O cantor foi parar nos trend topics do Twitter após abaixar a calça de Cartolouco, enquanto ele estava dormindo na baia. Tudo aconteceu após a primeira festa da temporada, que teve como tema: ‘Influencer’.

Após a festa, o funkeiro foi dormir na baia e pegou nas partes íntimas de JP Gadelha. Em seguida, ele foi até a cama de Cartolouco e abaixou a causa do ex-global do esporte. O momento chocou internautas e se tornou o principal assunto na internet. A transmissão já havia finalizado pela Record TV, mas o público do PlayPlus, pode acompanhar tudo na íntegra.

A Fazenda 2020 – Biel abaixa a calça de Cartolouco

Mesmo com o fim da festa, o público repercute os acontecimentos mais marcantes da noite. Afinal, é fogo no feno que o povo gosta. Porém, para alguns, o momento não é bom. O cantor Biel, que já chegou com o histórico daqui de fora, protagonizou a maior polêmica da noite. Após ingerir uma boa quantidade de bebida, o cantor, tocou em partes íntimas de outros participantes. Primeiro, ele pegou no pênis de JP Gadelha. Depois, baixou a calça do pijama de Lucas Cartolouco e comentou, e ainda disparou: “Ó o c* peludo, ó. Olha aqui ó Olha aqui!”. JP Gadelha, que estava no local, olhou e achou graça.

Biel no trend topics do twitter

A hashtag “Biel Expulso” está dominando o topo dos trending topics até o momento desta matéria. A repercussão após a cena do músico está sendo criticada pelos internautas, que pedem a expulsão do cantor do reality da Record TV.

A atitude foi tratada como negativa e usuários do Twitter estão liderando a hashtag “Biel Expulso”, ganhando ainda mais força. O fato é que a infelicidade do momento da cena, resgatou a memória do público no caso envolvendo o cantor. Na época, ele foi acusado de assédio pela repórter Giulia Pereira.

Veja a reação do público nas redes sociais

Treta de Biel e Luiza Ambiel em A Fazenda 2020

Essa não é a primeira vez que Biel causou no reality da Record. Logo nos primeiros dias após a estreia, ele protagonizou uma discussão com Luiza Ambiel, a ex-banheira do Gugu. A treta que teve início no trato com os animais acabou virando pauta no ao vivo em A Fazenda 2020.

Em resumo, o climão se deu após Luiza chamar atenção de Biel sobre como alimentar as vacas. O cantor não gostou nada de ser contrariado, de forma grossa, disse que leu o manual de sobrevivência. Irritada com a resposta, Luiza disparou: “Eu tenho idade pra ser sua mãe, não fale assim comigo”. Por outro lado, ele ignorou a fala da peoa e seguiu fazendo a obrigação do dia.

Durante a atividade da noite, Biel não perdeu a chance e eliminou Luiza do jogo dos prêmios alegando não ter afinidade com a participante. A famosa não gostou nada da justificativa, e desabafou tudo ao vivo.

“Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais… Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d’água”, desabafou ela.

Como foi a primeira festa do reality – A Fazenda 2020

A primeira festa da temporada foi bem animada para todos. Com o tema ‘Influencer’, a galera resolveu investir no visual. Afinal de contas, é uma festa. Pela primeira, eles não receberam o famoso celular, para mostrar a agitação antes da grande noite. Pois bem, o figurino não decepcionou. Com muito brilho e dourado, as mulheres mostraram que estão na disputa mais que unidas. Por outro lado, os homens ficaram bem despojados com looks coloridos. O branco e o floral está em alta por lá.

Beijão de Jojo Todynho e JP

Jojo Todynho e JP Gadêlha estavam dançando coladinhos, enquanto de repente os dois decidiram divertir o público e se beijaram. Eles surpreenderam a todos com o beijão. Os peões vibraram ao ver a cena, e claro, o público mais ainda.

Além do beijo inesperado dos dois, tiveram outros beijos durante a festa. Estamos falando do trio formado por Lucas Strabko, o Cartolouco, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri, que aproveitaram a balada para trocar beijos na boca em sinal de amizade.