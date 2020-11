A Fazenda: novo ‘bico preto’? Casais se unem e formam novo grupo

Uma nova aliança se formou em A Fazenda. Na web, alguns apelidaram como ‘grupo dos casais’, outros como ‘bico preto 2.0’, independente do nome, o que importa é que Biel, Jakelyne Oliveira, Tays Reis e Mariano juntaram forças no confinamento, o que pode ser decisivo no futuro do reality show rural. Vem entender essa história:

Novo grupo em A Fazenda: Tays, Biel, Jakelyne e Biel unem forças

Jakelyne e Biel não eram amigos, e muito menos próximos, no reality show rural. A miss já votou no funkeiro e Biel já tentou colocar a peoa na berlinda de A Fazenda mais de uma vez, a dupla já brigou, no entanto, as coisas mudaram. A aproximação entre os dois começou após Tays, affair de Biel no reality, pedir para a amiga que não prejudicasse o namorado. Na época, Jakelyne estava sendo fazendeira pela segunda vez.

Desde então, Biel e Jakelyne não voltaram a discutir e nem votar um no outro. Nestas últimas semanas de A Fazenda, eles acabaram se aproximando e hoje se tornaram um novo grupo.

Após um atrito no relacionamento de ambos os casais, Jake e Mariano e Tays e Biel, ocasionado por conta de uma pergunta feita por Marcos Mion sobre as prioridades das peoas, a cantora e a miss conversaram e chegaram a conclusão que precisam proteger os namorados, que estão sem aliados em A Fazenda.

Quem eram os peões do grupo ‘bico preto’?

MAIS UM BICO PRETO SE FOI

Biel, MC Mirella, Juliano Ceglia, Luiza Ambiel e Victória Villarim eram aliados em A Fazenda. Com a eliminação de Juliano, Luiza e Victória, e a interferência de um carro de som enviado por fãs para alertar Mirella sobre suas amizades no confinamento, o grupo conhecido como ‘bico preto’ acabou chegando ao fim. Os participantes que não foram eliminados, Biel e Mirella, e que continuam lutando pelo prêmio de R$ 1,5 milhão se distanciaram e resolveram se aliar à outros peões.