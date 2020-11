A Fazenda: conheça a história por trás da treta entre Stéfani e Lipe

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante a formação de roça de ontem, terça-feira (24), antes de dar início á dinâmica do ‘resta um’, Marcos Mion falou sobre a antiga rivalidade entre Lipe Ribeiro com Stéfani Bays no De férias com o ex, da MTV, e elogiou a recente amizade dos peões em A Fazenda. Entenda como tudo começou entre a dupla:

Stéfani e Lipe se tornaram rivais no De férias com o ex

Stéfani e Lipe se tornaram inimigos no reality de pegação da MTV. Eles participaram de temporadas diferentes, mas se conheceram no especial De férias com o ex Brasil: Celebs, que reuniu personalidades de várias edições. Os dois nunca tiveram um relacionamento amoroso no programa e chegaram a ter vários empates durante as gravações do reality. Stéfani não gostou da forma que Lipe tratou a atual namorada, Yasmin Burihan, também conhecida como Yá. Durante um longo vai e vem no namoro de Lipe e Yá, a agora peoa de A Fazenda acusou o carioca de ser machista e chamou o relacionamento de tóxico.

A dupla também brigou feio durante uma das festas do reality, quando o empresário se envolveu em uma discussão da maquiadora com Binho. “Brigação não”, disse Lipe, que completou se dirigindo ao ator: “ignora, ignora, ignora, vamos curtir”. Stéfani se irritou: “não é ignora, não estou falando com você Lipe”. “Tem coisa que é melhor ignorar”, disse o atual participante de A Fazenda. “É, você prefiro ignorar, a temporada inteira te ignorei”, rebateu Stéfani.

Durante os depoimentos sobre os acontecimentos do programa que os participantes do De férias com o ex fazem para as câmeras, a maquiadora contou: “aquele fiozinho de paciência que eu tinha com o Lipe, naquela hora arrebentou”. No meio da discussão com Lipe, a agora peoa de A Fazenda disparou: “você é o embuste desse reality. Baixa a sua bola, você é a vergonha em pessoa”. “Ele é um macho escroto do c******, machista, fake, manipulador, vou passar o dia falando o quanto o Lipe é podre”, declarou.

Mion elogiou amizade de peões em A Fazenda

Lipe e Stéfani tinham tudo para serem os maiores rivais do reality show rural da Record TV, no entanto, a dupla conseguiu se acertar. Durante a formação da décima primeira roça de A Fazenda, na noite de terça-feira (24), Marcos Mion relembrou a rivalidade dos dois e ainda elogiou a forma que os peões lidaram com a convivência no confinamento e a amizade que acabou nascendo entre eles.

“Só para explicar para quem está conhecendo vocês em A Fazenda. Os dois participaram do De férias com o ex e tiveram uma briga que foi uma das mais comentadas e assistidas do reality. Então eles chegaram na Fazenda com uma predisposição a não gostar um do outro, a treta dos dois era uma das coisas mais esperadas do programa. Olha só no que deu, bonito ver essa evolução”, disse o apresentador, que completou brincando que mesmo assim a dupla estava ‘autorizada’ a brigar no reality rural.

