A Fazenda: ‘estão se afastando de mim por causa do Biel’, diz Tays

Em conversa na Casa da Árvore de “A Fazenda 2020“, na tarde de segunda-feira (16), Tays desabafou com Jakelyne, sobre a relação com os outros peões do reality rural. Segundo ela, o relacionamento com o cantor Biel pode estar afastando os outros participantes. Será? Vem ver o que as amigas conversaram.

Biel está prejudicando Tays?

Tudo começou com Jake comentando o afastamento de Lidi Lisboa, e disse que queria entender porque a atriz estava ‘mudada’ – mais cedo, a Miss Brasil 2013 indicou que irá apontar a artista para a roça. Em seguida, Tays comentou não compreende a postura da peoa, que se afastou por conta do relacionamento com Biel. “Eu não significo nada? Isso que me dói”, apontou a cantora em A Fazenda.

Jake também acredita que as pessoas estão se distanciando dela por causa de sua aproximação de Biel 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/2HuH82CTcT — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 16, 2020

Jake então confessou que estava se sentindo isolada no jogo depois da aproximação de Biel – e o início do novo grupo bico preto. Tays respondeu a amiga, em tom de indignação: “Não consigo entender isso. Se todo mundo for tomar as dores de todo mundo ninguém vai falar com ninguém aqui. Não existe isso”.

Novos grupos em A Fazenda

Jakelyne e Biel não eram amigos, e muito menos próximos, no reality show rural. A miss já votou no funkeiro e Biel já tentou colocar a peoa na berlinda de A Fazenda mais de uma vez, a dupla já brigou, no entanto, as coisas mudaram. A aproximação entre os dois começou após Tays, affair de Biel no reality, pedir para a amiga que não prejudicasse o namorado. Na época, Jakelyne estava sendo fazendeira pela segunda vez.

Desde então, Biel e Jakelyne não voltaram a discutir e nem votar um no outro. Nestas últimas semanas de A Fazenda, eles acabaram se aproximando e hoje se tornaram um novo grupo.

Após um atrito no relacionamento de ambos os casais, Jake e Mariano e Tays e Biel, ocasionado por conta de uma pergunta feita por Marcos Mion sobre as prioridades das peoas, a cantora e a miss conversaram e chegaram a conclusão que precisam proteger os namorados, que estão sem aliados em A Fazenda.