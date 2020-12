A Fazenda: ex-BBB Daniel se revolta com derrota de Boulos e Raissa

O ex-BBB Daniel Lenhardt usou as redes sociais para criticar a eliminação de Raissa Barbosa de A Fazenda 2020. Além disso, o ator e modelo rasgou o verbo sobre a política brasileira ao compará-la com a saída da ex-vice Miss Bumbum do confinamento rural da RecordTV.

“Não é pra se esperar muita coisa pra um país que tem Bolsonaro como presidente. Falei mesmo porque não é possível. Vocês não elegeram a Manu [Manuela d’Ávila], não elegeram Boulos [Guilherme Boulos], Raissa saiu de A Fazenda 2020, o Brasil tá…Não sei pra onde o Brasil vai, não sei, sinceramente”, disparou o famoso.

NÃO ELEGERAM BOULOS NÃO ELEGERAM MANU RAISSA SAIU DA FAZENDA EU TO PASSANDO MAL pic.twitter.com/U6HAP073iW — gui (@guixuai) November 29, 2020

Política no Brasil

Boa parte do Brasil foi às urnas neste domingo (29) para o segundo turno das eleições municipais. Em São Paulo, por exemplo, citado por Daniel Lenhardt, Bruno Covas (PSDB) se reelegeu prefeito da capital mais rica do país. O tucano teve ao todo 59,38% dos votos válidos. Já Guilherme Boulos teve 40,62% dos votos.

Em Porto Alegre (RS), outro exemplo em que o ex-BBB criticou, Sebastião Melo (MDB), teve 54,63% dos votos e derrotou Manuela D’Ávila (PCdoB). A jornalista que foi candidata a vice-presidente do Brasil na chapa de Fernando Haddad (PT) teve 45,37% dos votos válidos.

Raissa eliminada de A Fazenda 2020 Na última quinta-feira (26), Raissa Barbosa foi a décima primeira eliminada de A Fazenda 2020 em roça contra Lidi Lisboa e Mariano. A peoa recebeu 25,58% de mais de 700 milhões de votos computados na berlinda. A modelo parou na roça após ter sido a mais votada em votação entre os peões da baia. Durante o Hora do Faro, Raissa disse que não usou da síndrome de borderline para ir bem no jogo de A Fazenda 2020. “O meu comportamento não foi um jogo. Isso é uma coisa que acontece na minha vida normal. Às vezes, quando eu fico com raiva… Não penso na hora de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Eu reagi aos ataques, reagi aos deboches. Foi a minha forma de defesa naquele momento”.