A Fazenda: fim de ‘Tael’? Tays decreta ponto final na relação com Biel

Parece que o relacionamento entre Tays e Biel está com os dias contados em A Fazenda 12. Os dois engataram a relação logo nas primeiras semanas na casa e já tiveram altos e baixos em pouco mais de dois meses de reality. Hoje, dia 21, a cantora afirmou que irá colocar um ponto final no namoro.

Será o fim do “Tael” em A Fazenda?

Altos e baixos entre Tays e Biel em A Fazenda 12

Na noite sexta (20), rolou a festa “Candy Land” e o casal trocou beijos e carícias. No entanto, na manhã de sábado veio a ressaca e uma nova decisão. Tays afirmou a Mariano e Jakelyne Oliveira que vai terminar com Biel, mas não quis revelar o motivo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu falei que não quero mais ficar com o Gabriel”, disse Tays. “Não fale coisas que você não vai fazer depois , que não sejam do fundo do seu coração”, aconselhou Mariano. “Mas é do fundo do meu coração. Vou terminar com ele amanhã”, decretou a baiana em A Fazenda.

Apesar de dizer que estava convicta, o casal Mariano e Jake continuaram duvidando da suposta decisão. “Estou falando sério, querem apostar quanto?”, desafiou Tays, mas o casal rejeitou. “Você sempre fala isso”, resmungou a miss Brasil.

“Depois de uma noite inteira de amor e cachaça, por que você vai terminar com ele? E por que amanhã? Por que você não termina agora de manhã?”, questionou o sertanejo. “Não sei dizer porque amanhã. Hoje não”, disse ela, ainda sem explicar o motivo.

Tays explica motivo do fim

Mais tarde, tays desabafou com Jakelyne e falou sobre sua frustração com Biel. “Não quero me envolver mais, não. Já passei por isso, não quero de novo. Já namorei pessoas que não demonstravam sentimento”, explicou a cantora.

“Amiga, eu acho que ele demonstra muito”, opinou a modelo. “Mas eu não estou cobrando, não. Só não quero”, finalizou Tays em A Fazenda 12.

Agora resta acompanhar os próximos capítulos da história em A Fazenda.

Leia também:

Depois de briga, Biel e Tays vão para debaixo do edredom

‘Estão se afastando de mim por causa do Biel’, diz Tays