A Fazenda: formação de roça não terá ‘resta um’; veja como será votação

No programa da noite de ontem, sexta-feira (4), Marcos Mion anunciou para o público que a décima terceira formação de roça de A Fazenda, que será formada na próxima terça-feira (8), não terá o ‘resta um’, a dinâmica também não foi realizada na semana passada. O apresentador também informou quais são as opções a serem votadas para o poder da chama vermelha desta semana.

Décima terceira roça de A Fazenda não terá ‘resta um’

Durante o programa ao vivo, Marcos Mion informou o público sobre as opções a serem votadas nesta semana para a chama vermelha. “As opções são as seguintes”, começou o apresentador do reality. “O dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro”, contou.

“Sem ‘resta um’ de novo, vai jogar o foco para dois coleguinhas e ai taca-lhe votação”, comentou o apresentador de A Fazenda. Marcos Mion então falou sobre a segunda opção: “o dono do poder deverá apontar dois peões que não estão na roça. Depois, deverá escolher um terceiro peão que também não está na roça. O escolhido decidirá qual dos dois apontados será o quarto roceiro”.

“Batatinha quente na mão do outro”, brincou Mion. O apresentador informou que a votação para decidir qual das duas opções estará escrita na chama vermelha desta semana de A Fazenda já está aberta no TikTok. É possível votar até as 11 da manhã de domingo (6), dia em que é realizada a Prova de Fogo.

Entra lá no TikTok e escolha o Poder da Chama Vermelha! Você pode mudar o rumo do jogo na Fazendola 🔥 É só baixar o app, seguir @AFazendaRecord, votar e ficar ligado nas novidades de #AFazenda12 🤠 pic.twitter.com/cYaoRquJnE — A Fazenda (@afazendarecord) December 5, 2020

Como votar no poder da chama vermelha?

Tem dúvidas sobre como ajudar na decisão da chama vermelha? É simples, o apresentador de A Fazenda, Marcos Mion, explicou tudinho. “Entra no TikTok, você vai clicar em ‘descobrir’. Na parte superior vai ter a opção ‘votação poder da chama’ e pronto”, disse Mion.

Corre lá e depois conta pra gente a opção que você escolheu!

