A Fazenda: Jojo pelada e choque; como foi a formação de roça surpresa

O público já sabia que uma roça seria realizada na noite de ontem, sexta-feira (11), mas os peões de A Fazenda foram surpreendidos. Pegos de surpresa, alguns estavam dormindo, outros se preparando para a habitual festa da semana, que não aconteceu, e teve até gente que estava sem roupa e levou um susto com a informação de Marcos Mion sobre a formação de roça surpresa. Mateus Carrieri, Jojo Todynho e Lidi Lisboa acabaram na berlinda e um deles se despedirá do confinamento na noite de hoje, sábado (12).

Peões ficaram chocados com votação surpresa

“Venham para cá minha peoazada linda”, disse Marcos Mion logo no começo do programa ao vivo de sexta-feira (11). “Já estava pegando no ronquinho já”, disse Jojo ao sair do quarto da sede de A Fazenda.

“A mulherada já estava até maquiada”, observou Lipe Ribeiro. “Mas vocês estão misturados, com emoções mistas. Uns maquiados, outros dormindo, umas maquiadas, mas de roupão”, comentou o apresentador de A Fazenda. “Esperando a roupa da festa né”, respondeu Stéfani Bays.

“Olha, vai ter uma festa hoje, mas o tema da festa não sei se vai agradar vocês. O tema da nossa festa de hoje é: formação de roça surpresa”, explicou Mion.

Jojo estava pelada

Após informar os participantes sobre a formação de roça, o apresentador de A Fazenda pediu que todos seguissem para o deck de votação. “Agora?”, perguntou Lipe surpreso. “Agora”, afirmou Marcos Mion. “Meu Deus”, comentou Lidi Lisboa, chocada.

Jojo Todynho, que estava enrolada em uma coberta, apenas usando seu roupão por baixo, disse preocupada: “eu tô pelada”. “Estou sem sutiã”, disse Tays Reis, aflita. “Posso ir de roupão?”, perguntou Lipe.

“Coloca uma roupa pelo amor de Deus, dá tempo de colocar uma roupa, não precisa descer pelada Jojo, pelo amor de Deus”, respondeu Mion. “Pode botar roupinha, mas preciso que você seja um pouquinho rápida”, completou o apresentador de A Fazenda.

Stefani indicou Mateus para a roça de A Fazenda

No deck de votação, Marcos Mion deu início a votação. Stéfani Bays foi a primeira e indicou Mateus Carrieri ao banquinho de roceiro. “Vou indicar uma pessoa que está muito afastada de mim, já faz semanas. E me decepcionei com algumas atitudes dela aqui dentro e me puxou duas vezes para a roça. Minha indicação é o Mateus”, disse a última fazendeira da temporada.

“Quando ela chegou fazendeira, eu já sabia que estava nessa roça”, disse o peão de A Fazenda.

Jojo foi a mais votada

Jojo foi a peoa mais votada da noite e ocupou o segundo banquinho de roceira. A votação estava empatada, Lidi Lisboa foi a última a votar e foi responsável por colocar a carioca na berlinda de A Fazenda.

Marcos Mion questionou a dona do hit “Que tiro foi esse?” sobre como estava se sentindo em estar na roça de novo, sendo que tinha acabado de voltar de uma berlinda de A Fazenda. “Vim para cá para isso, se eu quisesse férias, estava na Disney”, respondeu a cantora.

Jojo puxou Lidi para a berlinda de A Fazenda

Mais votada da noite, Jojo foi a responsável por puxar alguém para ser o terceiro roceiro: “as pessoas esquecem tudo o que aconteceu no jogo né, mas está tudo bem. A pessoa que eu vou puxar para cá é a pessoa que me colocou aqui no banquinho, a Lidi“. Como não haverá mais Prova do Fazendeiro nesta temporada, não houve veto.

A noite de eliminação que fará Mateus Carrieri, Jojo Todynho ou Lidi Lisboa se despedir de A Fazenda, será hoje, sábado (12).

