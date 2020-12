A Fazenda: Lidi leva pé na bunda de noivo: ‘me chamou de puta’

Lidi Lisboa conversou com Lucas Maciel e Lipe Ribeiro durante a última festa da temporada, na madrugada de hoje, quarta-feira (16). A décima quinta eliminada desta edição A Fazenda falou sobre seu relacionamento fora do reality e revelou que foi ‘chutada’ pelo namorado, que a chamou de ‘vadia’.

Lidi levou pé na bunda fora de A Fazenda

Durante a última comemoração da temporada, em que os peões que ainda estão no confinamento se divertiram ao lado dos ex-participantes, Lidi conversou com Lipe e Lucas sobre seu relacionamento fora do reality show. Segundo a assessoria da atriz, contatada pelo Jornal DCI no fim do mês de novembro, o namoro era recente. De acordo com a assessoria, o casal se conheceu pouco antes de Lidi entrar em A Fazenda e o combinado era esperar ela sair do programa para saber como o namoro seguiria.

“Já falou com o boy?”, quis saber Lipe. “Me dispensou”, contou a eliminada de A Fazenda. O ex-MTV ficou chocado com a informação: “mentira”. “Me chamou de vadia”, revelou Lidi. “Que isso, sério?”, questionou o finalista. “Manda ele tomar no c* pô, chamou de vadia”, completou o confinado. “Eu mandei”, respondeu a atriz da Record.

A Fazenda – assista a conversa do trio durante a festa:

Quem está na final?

Lidi deixou o confinamento na segunda-feira (14), quando foi eliminada na décima quinta roça da edição, a peoa perdeu a chance de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão ao ter menos votos que Jojo Todynho e Biel, que se tornaram finalistas de A Fazenda.

Com a roça da noite de ontem, terça-feira (15), Lipe e Stefáni Bays também se tornaram finalistas da edição.

