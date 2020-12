A Fazenda: mais briga? Raissa diz que reencontrou Luiza Ambiel

A modelo Raissa Barbosa teve um reencontro “por acaso” com Luiza Ambiel. Em suas redes sociais, a ex-peoa, disse que conversou com a ex-banheira do Gugu, mesmo após brigas em A Fazenda.

Como foi o reencontro de Raissa e Luiza?

Se os internautas estavam esperando por briga após A Fazenda, isso não aconteceu. Segundo a vice-Miss bumbum, as duas até se abraçaram. “Ela [Luiza] me olhou e perguntou: ‘Posso te dar um abraço?'”, revelou.

“Ela comentou que o pai dela faleceu, desejei meus sentimentos e abracei ela, em apoio porque perder um familiar é difícil […] Nisso ela [Luiza] me pediu desculpas”, afirmou.

“A gente não teve uma conversa, foi uma coisa muito rápida. Mas iremos ter nosso momento de conversa”, completou ela.

Raissa comenta provocações de Luiza e aliados em A Fazenda

Assim que deixou o programa, na 11ª Roça em A Fazenda, Raissa comentou sua participação. No programa ‘Live do Eliminado’, ela falou da sua decepção com Luiza Ambiel e mais ex-colegas de confinamento.

“Por essa eu não esperava. Achei que era mais mascarado, não tão nítido, foi ridículo”, comentou ela.

Quando ainda estava no programa, uma reunião entre Mirella, Luiza Ambiel e Victória foi feita para desestabilizar Raissa. Enquanto assistia um vídeo de Luiza sobre ter se arrependido, a modelo caiu no choro, emocionada.

“Eu tô digerindo…porque tudo o que eu passei com a reunião de condomínio, com o que ela fez comigo, eu achei que foi muito injusto…tô querendo chorar”, disse.

“Achei muito injusto o que ela fez comigo e eu tinha certeza que quando ela saísse aqui, ela ia ver o mal que ela me causou (…) eu achava que também a Mirella ia me pedir desculpa, a Victória ia me pedir desculpa, porque o que elas fizeram comigo foi muito sujo, foi muito feio. Foi um dos meus piores momentos”, completou ela.

Luiza fala de Raissa depois de A Fazenda

Quando deixou a Fazenda, Luisa alegou que não sabia que Raissa tem borderline. “Não sabia da doença, soube lá, ela comentou. Não sei nem como agir. Não tinha conhecimento dos sintomas. A gente a tratava de igual para igual. Com Jojo, Mion, ela não tinha aqueles ataques, mas com outras pessoas sim”, disse ela.