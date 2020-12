A Fazenda: Marcos Mion abre votação da chama vermelha; veja opções

Na próxima terça-feira (8), mais uma formação da roça será formada no reality A Fazenda 2020. Mas antes, o público do aplicativo TikTok precisa votar nas opções da Chama Vermelha, do lampião. Para isso, o apresentador Marcos Mion já abriu a votação e revelou quais as opções, que podem mudar o rumo da roça.

A Fazenda 2020: Opções da Chama Vermelha

Conforme regra definida, o dono do lampião desta semana, terá que decidir qual chama (vermelha ou verde) ele escolherá na hora da formação da roça da próxima terça-feira (8). Contudo, somente uma chama é revelada e escolhida pelo público participante do TikTok. As opções já foram definidas e a votação já está aberta através da rede social do momento.

Marcos Mion, apresentador do programa da Record TV, revelou as opções para o público escolher. São elas: Opção A: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro. Opção B: ‘o dono do poder deverá apontar dois peões que não estão na roça. Depois deverá escolher um terceiro peão que também não está na roça. O escolhido decidirá qual dos dois apontados será o quarto roceiro’.

A votação fica aberta no aplicativo até domingo (6), dia que acontece a gravação da Prova de Fogo.

Entra lá no TikTok e escolha o Poder da Chama Vermelha! Você pode mudar o rumo do jogo na Fazendola 🔥 É só baixar o app, seguir @AFazendaRecord, votar e ficar ligado nas novidades de #AFazenda12 🤠 pic.twitter.com/cYaoRquJnE — A Fazenda (@afazendarecord) December 5, 2020

Roça não terá ‘Resta Um’

Uma das dinâmicas mais temidas pelos participantes ficará de fora desta votação. O apresentador de A Fazenda 2020 revelou que o ‘Resta Um’, não fará parte da votação desta semana. Mas, para não deixar o fogo no feno apagar, terá os poderes do lampião, que pode definir o rumo do jogo. Lembrando que a prova de fogo será gravada no domingo (6), mas só irá ao ar, no programa da próxima segunda-feira (7).

Na noite de formação de roça, primeiramente é revelado ao dono dos poderes do lampião, as famosas chamas vermelha e verde. Em seguida o escolhido lê os envelopes e decidi com qual poder ficará. Assim, repassando o outro para um peão da casa. Para o público de casa, apenas uma chama é revelada antes: a chama vermelha.

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Portanto, o público de casa e os participantes do reality A Fazenda 2020, somente saberão o poder ao vivo no programa desta terça (8), na Record TV, após a novela bíblica ‘Jesus’.