A Fazenda: Mirella acha estará na roça de terça e quer arrastar Biel

No quarto da sede de A Fazenda 12, ontem, domingo (15), MC Mirella especulou possíveis cenários da próxima formação de roça da edição, que será na noite desta terça-feira (17). Em papo com Stéfani Bays, as peoas chegaram a conclusão que a MC pode ser a mais votada da sede e que por isso estará na berlinda. A funkeira revelou estar triste com a possibilidade de puxar Biel da baia.

Mirella acha que estará na próxima roça de “A Fazenda”

Durante o papo no quarto da sede, Lidi Lisboa torceu: “terça-feira vai dar tudo certo”. “Eles não vão deixar a casa sem opção de voto”, avaliou Mirella. “Como assim?”, quis saber a atriz. “Pensa comigo Lidi, você acha que eles vão deixar a casa sem opção de voto? Não tem Biel, não tem Stéfani, não tem ninguém”, explicou a peoa de A Fazenda 12, ao citar que o funkeiro e a ex-MTV estão na baia e por isso não podem ser votados pela sede.

Lidi então questionou quem seria o alvo dos colegas de confinamento na hora da votação. Stéfani opinou que seria Mirella e Lidi, no entanto, a funkeira lembrou que Lidi também está na baia, pois perdeu a Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12, deixando assim apenas Mirella como possível alvo de votos.

“A gente tinha que ter levado você para a baia, mas o problema era que uma de nós ia ser puxada”, disse Lidi.

Mirella fala sobre possibilidade de colocar Biel na roça

Enquanto a conversa sobre a próxima formação de roça de A Fazenda 12 rolava, Mirella revelou tristeza ao pensar em puxar algum colega da baia, principalmente Biel, já que a funkeira o conhece há muitos anos. “Não estou afim de puxar ninguém velho, de verdade. Aí puxo o Gabriel que eu conheço a milhões de anos…”, lamentou a peoa.

“Mas o jogo é aqui dentro. Se não fosse isso, eu estaria detonando o Lipe até agora”, comentou Stéfani, que foi inimiga do carioca quando participou do reality De férias com o ex.

