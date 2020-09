A Fazenda: Relembre os participantes que já foram expulsos do reality

A nova temporada do reality rural A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Serão 20 participantes disputando o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Fizemos uma lista para relembrar os peões que foram expulsos do jogo.

A Fazenda 2020 estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Essa será a décima segunda edição do reality que promete esquentar a televisão brasileira. Mas, como o programa ainda não começou, o Dica Delas resolveu fazer uma lista relembrando todos os participantes que já foram expulsos do reality.

Afinal, a Record TV já premiou até agora 11 peões que saíram milionários do jogo. Por outro lado, a cada ano que passa, a disputa fica mais acirrada e os participantes mais tensos. Ainda mais quando tem aquele que não aguenta a pressão e acaba sendo expulso da disputa. Dessa forma, listamos a seguir – todos os peões expulsos do programa até agora.

Duda Yankovich – A Fazenda 4

A primeira expulsa do reality

A lutadora Duda Yankovich foi a primeira peoa expulsa do reality. Ela agrediu fisicamente o ator Thiago Gagliasso com um tapa, durante um jogo de basquete aquático. A expulsão aconteceu ao vivo, sob o comando do apresentador Britto Jr.

Lucas Barreto – Fazenda de Verão

Definitivamente, o modelo Lucas Barreto deu o que falar no programa. Ele foi expulso em 2012 em “A Fazenda de Verão“, após ameaçar e agredir com um machado o promotor de eventos Haysam. Durante sua permanência na casa, ele protagonizou brigas com os participantes, ocasionando sua expulsão.

Nadja Pessoa – A Fazenda 10

Frequentemente temos um participante marcante no jogo. Logo, foi a vez de Nadja Pessoa. Ela foi uma das mais polêmicas da era do reality ao participar da décima edição de A Fazenda 10. Na época, ela era casada com o cantor D’Black, e sua passagem foi marcada por diversas brigas, tendo como principal a que acabou perdendo o controle, chutando o participante Caíque Aguiar. Após o ocorrido, ela foi convidada a se retirar do programa.

Catia Paganote – A Fazenda 10

Catia Paganote, a ex-paquita de Xuxa, foi expulsa de A Fazenda 10 após dar um tapa na cabeça do humorista Evandro Santo, durante atividade na piscina. Do mesmo modo como Nadja, após apuração dos fatos, a direção decidiu expulsá-la da disputa. De acordo com o manual do jogo, qualquer tipo de violência física a outro participante gera expulsão automática.

Phellipe Haagensen – A Fazenda 11

Phellipe Haagensen participou do reality A Fazenda 11, onde passou por muitas polêmicas logo no comecinho do jogo. Logo depois, o peão foi expulso do programa comandado por Marcos Mion, após ter dado um beijo em Hariany Almeida, sem o consentimento da peoa. Na ocasião, ele recebeu muitas críticas nas redes sociais, e foi parar nos trends topics com a hashtag #OAssedio11.

Quem são os participantes da edição 2020?

Assim, como todo ano, a emissora tem por tradição não divulgar a lista completa de participantes antes da grande estreia, para transformar a curiosidade do público em pontos de audiência no primeiro episódio. No entanto, alguns nomes já foram mais que cotados para o game.

Prior, Jojo e Panicats; veja quem ficou no elenco.

Jojo Todynho, MC Mirella, Biel e Carol Narizinho estão cotados para embarcar nesta nova edição. Só com esses nomes divulgados, já podemos concluir que a nova atração vai ter muito barrado, polêmica e muita cantoria, com tantas personalidades do mundo da música. Com certeza vai ter peão disputando quem canta mais.