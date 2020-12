A Fazenda: quem chorou e quem comemorou; as reações da noite de roça

Na noite de ontem, quinta-feira (3), Jakelyne Oliveira deixou A Fazenda. A miss teve 27,12% dos votos da décima segunda roça da edição, e se tornou a nova eliminada. Jojo Todynho foi a mais votada da berlinda e somou 39,28% dos votos para ficar, Biel ficou em segundo com 33,52%. A saída de Jakelyne causou diversas reações na casa, teve participante que chorou, teve peão comemorando à volta de Biel e Jojo e Mariano ficou triste ao não ter mais a namorada no confinamento, o peão tentou abrir a porta da sala da sede para se despedir da modelo. Confira como foram as reações na noite de roça:

A Fazenda – Tays e Stéfani choraram com a eliminação de Jake

Em uma roça com quase 900 milhões de votos, Jakelyne Oliveira se despediu do confinamento em A Fazenda. A peoa perdeu a disputa para Jojo Todynho e Biel. O funkeiro foi o último a voltar para a sede, por isso o retorno do cantor foi marcado pelo momento em que os peões descobriram quem havia sido eliminado.

Tays Reis chorou muito pela perda da amiga no reality show rural e foi abraçado por Mariano, que também ficou triste com a saída da namorada. Stéfani Bays também chorou e foi consolada por Jojo Todynho. “Mariano completamente bagunçado entre um misto de emoções. Mariano triste sim, assim como Tays”, comentou o apresentador de A Fazenda, Marcos Mion.

Biel também está salvo da #EliminaçãoAFazenda e, assim, Jake é a 12ª eliminada da Fazendola.

Veja a reação dos peões ao receberem Biel de volta à sede

Daqui a pouco, Jake estará na #CabineDedescompressão respondendo a perguntas e vendo o que rolou na Fazendola

Vote na enquete: com a saída de Jake, quem deve ganhar?

Mariano tentou abrir a porta da sede

Após Biel retornar à sede de A Fazenda, Mariano tentou abrir a porta do confinamento para se despedir de Jakelyne, mas o peão não teve sucesso, a porta estava trancada.

Mais tarde, em papo com Jojo Todynho na sala, o sertanejo expressou tristeza com o resultado da décima segunda roça de A Fazenda. “Estou bastante [triste] viu Jojo. Mas é muito maluco porque estou triste que a Jake saiu, mas assim, não tem nada a ver com você e o Biel“, explicou o cantor. A carioca foi compreensiva: “era sua companheira aqui”.

Após a saída de Jake, Mariano vai até a porta conferir se consegue abri-la para se despedir da crush

Jojo pergunta se Mariano está triste e o peão responde: "Muito, Jojo"

Mariano e Jakelyne continuarão juntos fora do reality?

Mateus comemorou retorno de Biel

Desde que foi salvo da roça por Biel, durante a nona formação de roça de A Fazenda, Mateus Carrieri e o funkeiro tem se aproximado. Quando o dono do hit “Química” voltou para a sede, o ator comemorou bastante, abraçou o peão e o pegou no colo.

“Mateus abraçou Biel, realmente se aproximaram muito nos últimos tempos”, comentou Marcos Mion.

Veja a reação dos peões ao receberem Biel de volta à sede

Lidi não gostou do resultado da roça de A Fazenda

Quando Jojo Todynho retornou, foi recebida por alguns colegas na porta da sala. A peoa foi abraçada, mas não por todos: Lidi Lisboa não escondeu sua insatisfação.

Mais tarde, no quarto da sede de A Fazenda, a fazendeira da semana reclamou do resultado da berlinda: “pra mim é muito difícil conviver com Jordana, todo mundo sabe disso. É insuportável. [Prefiro] quinhentas mil Jakelynes”.

Veja como Jojo foi recebida pelos peões da sede

