A Fazenda: quem nunca? Tays fala sobre reatar com Biel: ‘que vergonha’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na noite de ontem, segunda-feira (30), o apresentador de A Fazenda, Marcos Mion, bateu um papo com os participantes do reality show rural da Record TV. Tays Reis falou sobre a decisão de retomar o namoro com Biel, depois de terem colocado um ponto final no relacionamento, no dia 22 de novembro. A cantora baiana havia dito que não queria mais saber do funkeiro, mas acabou voltando atrás, e ‘Tael’ virou assunto de novo.

Tays e Biel reataram namoro em A Fazenda

Antes da exibição da Prova de Fogo da semana, vencida por Mariano, Marcos Mion conversou com os confinados. “Oi Tays, vou dividir com você um naco de sabedoria popular, um ditado, um clássico, ele diz o seguinte: ‘a bebida entra e a verdade sai’. O que você acha desse ditado Tays?”, questionou o apresentador de A Fazenda.

“É verdadeiro, acho que a bebida na verdade ajuda a gente botar para fora algumas coisas que a gente sente, principalmente quando se trata de sentimento. Acho que é isso”, respondeu a participante de A Fazenda. Em seguida, a cantora começou a dar risada e apontando para Biel, completou: “gente, prometi que nunca mais ia ficar com esse menino. Olha aqui Mion, que vergonha. Desculpa meu Brasil”.

Leia mais: como foi o fim do namoro entre Biel e Tays, o famoso ‘Tael’?

Casal se acertou durante festa

Depois de terem uma semana conturbada, Tays e Biel voltaram a discutir, dessa vez durante a festa ‘High School‘. O funkeiro ficou incomodado com Tays, por conta da baiana falar sobre o relacionamento com Jakelyne Oliveira e desabafar sobre atitudes do paulista durante os papos com a amiga. O casal também discutiu sobre um suposto comentário de Biel em uma conversa com a miss em A Fazenda.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No entanto, os dois acabaram se acertando. A dupla começou a conversar sobre sentimentos, Tays começou a chorar e Biel a abraçou. Os dois ficaram próximos e então se beijaram.

Leia também:

Roça não terá ‘resta um’; entenda as mudanças

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Informações externas, briga e punição; como foi o fim de semana