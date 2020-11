A Fazenda: Raissa é a 1ª namorada de Lucas; veja declaração do ex-peão

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa Barbosa é a nova eliminada de A Fazenda e deixou o confinamento na noite de ontem, quinta-feira (26) . No reality show rural, a acreana engatou um romance com Lucas Maciel. Durante o confinamento, o ex-Pânico confessou que nunca chegou a namorar de verdade, mas parece que Raissa conquistou o coração do apresentador, que puxou mutirões pela permanência da modelo no programa e fez declarações nas redes sociais.

A Fazenda – Lucas se declarou para Raissa

Nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (26), o ex-peão de A Fazenda compartilhou o choque com a eliminação de Raissa. “Mas que um mundo gigante aqui se abra para ela, com certeza acho que é só o começo. Raissinha você foi zika demais”, disse. O apresentador também publicou uma foto em que estava com a acreana em clima de romance no programa e comentou: “você é f***! Isso foi só o começo”.

No aniversário da agora ex-participante de A Fazenda, uma semana atrás, Lucas postou a foto do “casamento” com Raissa em A Fazenda, celebrado por Jojo Todynho, e fez uma grande declaração para a modelo, dizendo que a amava.

Nos stories de ontem, Lucas também mostrou que estava assistindo a participação da acreana no Cabine de Descompressão e compartilhou o momento em que a peoa viu a declaração de aniversário.

Web aponta manipulação na eliminação de Raissa

Raissa se emocionou com declaração de Lucas

Durante o Cabine de Descompressão, quadro de entrevista que sempre é realizado com o recém eliminado de A Fazenda, Victor Sarro falou sobre Lucas e o relacionamento da dupla durante o confinamento. “Hoje ele te desejou toda a sorte do mundo, disse que te ama muito, te deu parabéns no seu aniversário”, contou o apresentador.

“Não acredito”, comentou a ex-peoa de A Fazenda. “Lucas está apaixonado aqui fora”, disse Thalles Viola Trouva. Os apresentadores mostraram algumas publicações de Lucas sobre a acreana e Raissa ficou surpresa e emocionada: “ai que lindo”. “Enfim, ele te ama”, concluiu Victor Sarro.

