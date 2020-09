A estreia de Fazenda 12 está programada para ir ao ar no próximo dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Enquanto o grande dia não chega, elegemos as melhores festas de cada edição que ficaram para a história do reality show.

Logo mais, todos os fãs do reality poderão matar a saudade de A Fazenda. Ainda mais acompanhar todos os participantes executando as tarefas da roça, como: limpar cocô de galinha, dar comida para as ovelhas, dar banho no cavalo, tirar o leite da vaca e muito mais. Por outro lado, alguns momentos inusitados ficaram na memória do telespectador, logo estamos falando das festas.

Em tempo de pandemia, vai ter gente querendo invadir a televisão só para participar das festinha. Afinal, as festas marcam um dos momentos mais esperados tanto dos participantes, quanto dos telespectadores. Pois é lá, que tudo pode acontecer, seja brigas, memes, pegação e muito mais.

Festa hippie – A Fazenda 1

Em primeiro lugar, temos que falar sobre a caracterização dos participantes. Com o tema hippie, os peões ganharam perucas dos anos 60 para combinar com o estilo. Enquanto, as mulheres optaram pelos acessórios descolados. Antes da festa, Theo Becker teve uma discussão com Jonathan, porque o ator gaúcho achou que o colega estava demorando no banho. Os dois trocaram ofensas.

Depois de muita bebida, danças e aperitivos, a festa continuou, e desta vez, o enfoque foi para Miro e Babi, que passaram boa parte da festa discutindo a relação. E mais uma vez, Theo estava no meio.

Festa Réveillon – A Fazenda 2

Igor Cotrim deixou sua marca na segunda edição de “A Fazenda”. O ator criou várias polêmicas dentro do reality rural. Embora desperdiçar comida seja um pecado, o peão surtou na festa do Réveillon. O momento de estresse foi tão repentino e surpreendente, que todo ficou olhando pra ele sem dizer nada.

Festa Natal – A Fazenda 3

A última festa do reality com tema Natal contou com a presença dos participantes já eliminados. Os peões se emocionaram ao voltar para a sede e relembrar alguns momentos. No entanto, quem surpreendeu foi Monique Evans. Ela tirou a roupa e entrou só de calcinha na piscina, além de trocar um selinho com Geisy Arruda.

Primera festa – A Fazenda 4

Logo na primeira festa em A Fazenda 4, já rolou um estresse por parte dos confinados. Um dos conflitos foi entre Valesca Popozuda e Dinei. Os dois, que estavam dando a entender que iriam engatar um relacionamento no reality,tiveram uma briga feia e Dinei chegou a afirmar que Valesca não merecia atenção alguma. No fim da festa, teve participantes que precisaram ser carregados por beber demais. Rolou um estresse também com a peoa Joana Machado e o Compadre Washington.

Festa Always Pink – A Fazenda 5

Durante a festa Pink, Gretchen dediciu bater o sino para sair do programa. Ela se despediu de se despediu dos peões e deixou a fazenda na madrugada. Após a festa, os peões comentaram a saída da cantora, enquanto Viviane Araújo chorava pela saída da amiga.

Festa Festivais da MPB – A Fazenda 6

A Fazenda 6 foi uma das mais polêmicas envolvendo as participantes Andressa Urack, Denise Rocha e Bárbara Evans. Na festa relembrando os sucessos da MPB, teve muita discussão entre a filha da Monique Evans e Urack, tudo por causa de uma cerveja. Mas, essa não foi a primeira briga entre as duas. As provocações eram constantemente na casa. Em um briga com Denise, Andressa chegou a cuspir na cara da peoa, enquanto discutiam.

Festa Cordel – A Fazenda 7

Na sétima temporada, rolou uma briga feia durante a festa Cordel. Teve muita discussão entre Diego e Lorena por conta dos ciúmes entre os dois. O peão também bateu boca com Roy e ainda acabou brigando com DH. Depois da balada os dois protagonizaram um dos maiores barracos do reality.

Festa Street – A Fazenda 8

Festa Boemia Carioca – A Fazenda 9

A tradicional festa de sexta marca as noites do reality show. Na edição 9 ou Nova Chance, os participantes Yuri Fernandes e Monick Camargo protagonizaram uma discussão intensa de casal, após a festa Boemia Carioca. Ao desabafar, Monick bradou que ouviu Yuri chamá-la de “piranha” enquanto estavam a sós no quarto. O relacionamento entre os dois eram repletos de discussões e desentendimentos.

Festa final – A Fazenda 10

Em A Fazenda 10, rolou uma discussão e lavação de roupa suja durante a última festa da temporada. Com a presença de todos os ex-peões da edição, inclusive Nadja Pessoa e Catia Paganote, que foram expulsas por agressão, a festa foi icônica e refletiu o que rolou durante os três meses de reality. A discussão foi generalizada, teve bate boca entre Gabi Prado e Evandro Santo. Nadja brigando com Caique Aguiar. Copo de bebida de Ana Paula voando em Vida Vlatt. Teve até peão saindo de fininho e abandonando a festa.

Festa Fundo do Mar – A Fazenda 11

A mais recente edição do reality, marcou por ter muitas discussões entre os grupos. Logo nas primeiras semanas, já rolavam algum desentendimento. Dessa forma, logo após a festa Fundo do Mar, os peões causaram uma briga generalizada na sede do reality. O pau começou quando Diego Grossi subiu na cama de Andrea Nobrega e ficou pulando animadamente. A peoa não gostou nenhum pouco e a briga deu início. Logo após, Phellipe Haagensen foi tirar satisfação com o ex-bbb e a treta rolou solta. Andrea até chorou na época.

Quem são os participantes da edição 2020?

Assim, como todo ano, a emissora tem por tradição não divulgar a lista completa de participantes antes da grande estreia, para transformar a curiosidade do público em pontos de audiência no primeiro episódio. No entanto, alguns nomes já foram mais que cotados para o game.

Prior, Jojo e Panicats; veja quem ficou no elenco.

Jojo Todynho, MC Mirella, Biel e Carol Narizinho estão cotados para embarcar nesta nova edição. Só com esses nomes divulgados, já podemos concluir que a nova atração vai ter muito barrado, polêmica e muita cantoria, com tantas personalidades do mundo da música. Assim, com certeza vai ter peão disputando quem canta mais.