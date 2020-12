A Fazenda: roça não terá ‘resta um’; entenda as mudanças

Hoje, terça-feira (1), é dia de formação de roça em A Fazenda! Um dos dias mais decisivos na semana dos participantes, a noite de votação sempre reserva muitas surpresas. Durante o programa ao vivo de ontem, segunda-feira (30), Marcos Mion anunciou uma novidade que vai mudar o rumo da formação de berlinda e com certeza vai deixar os peões apreensivos: nesta semana não haverá puxada da baia e sim da sede. Além disso, não será realizado o ‘resta um’.

Como vai ser a roça de hoje de A Fazenda?

Marcos Mion informou ontem, segunda-feira (30), como será a dinâmica da formação de roça de hoje, terça-feira (1), em A Fazenda, e anunciou uma grande mudança. Diferente do que vem acontecendo há semanas no reality show rural, não haverá puxada da baia, pois nesta semana será ao contrário, algum morador da sede é que se tornará o terceiro roceiro, sendo puxado pelo mais votada da baia.

“O puxado da baia, na verdade vai ser puxado da sede. A gente se inspirou aqui no famoso ‘vira virou itapecerico’, é uma prato típico aqui da região, onde tudo o que costuma ir embaixo, passa em cima e vice-versa. Vira, virou”, explicou o apresentador de A Fazenda.

“E sem mais para o momento, o plantão Fazenda fica por aqui, seguimos o baile”, finalizou o apresentador da Record.

Berlinda não terá ‘resta um’

Outra mudança na formação de roça desta terça-feira (1) de A Fazenda é que não haverá a famosa dinâmica do ‘resta um’. O quarto roceiro, que geralmente acaba na berlinda ao não ser salvo por nenhum colega no ‘resta um’, nesta semana estará na roça por conta do lampião do poder.

Quem estiver com a chama vermelha irá se tornar o quarto roceiro da semana, no entanto, se o peão de A Fazenda que estiver com a chama vermelha em mãos já estiver em um dos banquinhos de roceiro, este participante é quem irá decidir o colega que se tornará o quarto roceiro.

