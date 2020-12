A Fazenda: saiba como será os últimos dias do reality

A Fazenda se aproxima de seus últimos dias no ar, se não acontecerem mudanças, a grande final deve acontecer no dia 17 de dezembro. No entanto, a edição conta com um grande número de participantes ainda no confinamento, oito no total, o que é demais para uma reta final. Se esta semana seguisse os padrões das semanas anteriores, de uma eliminação por semana, a final contaria com sete peões. A Record TV ainda não liberou o cronograma da última semana do programa, mas temos algumas ideias de como pode ser essa reta final.

A Fazenda pode ter duas roças na mesma semana

A décima segunda temporada do programa começou com vinte participantes. Nenhum foi expulso e doze foram eliminados até agora. Com oito peões ainda disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão, a produção pode decidir que dois serão eliminados nesta semana.

Na semana que vem, invés da habitual formação de roça na terça-feira, poderia acontecer uma troca, fazendo terça-feira se tornar o dia da eliminação. Para que assim, cinco participantes fossem para a grande final de A Fazenda.

No entanto esse número ainda é muito grande, para se ter uma noção, as finais das temporadas de 2018 e 2019 de A Fazenda tiveram apenas três participantes na final. Para que no último dia da edição de 2020 estivessem apenas três peões, seriam necessárias cinco roças até o dia 17 de dezembro, quando se espera que aconteça a final. Ou então, invés de cinco roças, berlindas com mais de um eliminado por vez.

Reality deve ter prova para definir 1º finalista

Marcos Mion ainda não revelou para o público se a Prova do Fazendeiro vencida por Lidi Lisboa na quarta-feira (2) passada foi a última da edição. Já sabemos que não acontecerão mais Provas de Fogo, mas a disputa que define quem leva o chapéu de fazendeiro ainda é uma incógnita.

Na edição do ano passado de A Fazenda, uma prova definiu o primeiro finalista da edição. Em uma disputa contra os colegas de confinamento, Diego Grossi conseguiu sua passagem direto para a final e escapou da última roça da temporada. Dependendo dos planos da produção do programa, isso pode se repetir quando estivermos nos últimos dias do reality.

