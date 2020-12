A Fazenda tem lavação de roupa suja e Jojo bate boca até com Mion

Na madrugada de hoje, terça-feira (15), os ex-peões desta temporada de A Fazenda12 retornaram à sede mais uma vez. Depois de participarem de uma prova especial e um amigo secreto patrocinado, foi a vez de todos realizarem uma sessão de lavação de roupa suja ao lado dos participantes que ainda estão disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.

O momento acabou gerando confusão: Luiza Ambiel brigou com Lipe Ribeiro, Mariano, Lidi Lisboa, Tays Reis e Raissa Barbosa. A acreana perdeu o controle quando o assunto sobre a famosa ‘reunião de condomínio’ veio a tona. Jojo Todynho se negou a discutir com os colegas e acabou batendo boca com Marcos Mion.

Além das brigas durante a dinâmica, a lavação de roupa suja acabou abatendo os peões mesmo após o término das discussões. Tays se isolou no closet para chorar. No quarto da sede de A Fazenda, Lipe também chorou.

Ao dar início a dinâmica, Mion brincou: “a produção me chamou para mostrar que vocês deixaram muita roupa suja aqui em Itapecerica, a gente resolveu separar umas peças para lavar tudo hoje. Assim fica tudo resolvido para a grande final”. Durante a ‘Lavadeira’, foi exibido no telão diversos trechos do confinamento, conversas e brigas.

Jojo bate boca com Mion

“Mateus por que você acha que seus relacionamentos [na casa] foram julgados?”, quis saber o apresentador de A Fazenda. “Como na vida, a gente gosta das pessoas e ás vezes as pessoas que você gosta, te decepcionam”, respondeu o ex-peão, que falou sobre a amizade que construiu com Biel, com quem tinha discutido no começo do confinamento.

Mion então focou sua atenção em Jojo Todynho: “não posso deixar de perguntar para você Jojo, o que você acha disso?”. “Sobre o que?”, perguntou a carioca. “De toda a história que o Mateus contou sobre o Biel”, respondeu o apresentador do reality show rural. “Ótimo”, respondeu a peoa finalista de A Fazenda.

Todos começaram a rir da resposta curta de Jojo e a carioca resolveu falar: “Mion vou falar na boa, estou estressada, cansada, não estou com paciência, hoje não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, estou na minha, não estou aguentando mais. Só tenho isso para falar. Lá fora vou resolver minha vida, hoje não vou resolver nada”. “O intuito não é bater boca, é a dinâmica do programa, faz parte”, respondeu Marcos Mion.

“Mas eu vou responder o que eu achar que tenho que responder, se eu achar que não tenho que responder, não vou responder, pronto”, rebateu a dona do hit “Que tiro foi esse?”. “Claro, você não é obrigada de forma alguma. Eu que tenho que te fazer a pergunta, você pode responder ou não”, disse o apresentador de A Fazenda.

Jojo sem paciência para a atividade #AFazenda12

Luiza acusa Lidi e Tays de provocação

A famosa confusão sobre a música do Raça Negra, cantada por Lidi e Tays no confinamento, voltou à tona. Luiza Ambiel voltou a dizer que o momento foi provocação por ser ex-namorada do vocalista do grupo. “Não sabia, o fato é, estávamos cantando um monte de música, nem paramos para pensar nessa hipótese, ela levou para o pessoal”, avaliou Lidi.

“Você ainda acha que foi pessoal para te irritar?”, perguntou Marcos Mion. “Acho, tanto é que não tinha música nenhuma, de repente escutei baixinho a música. Falei: ‘é de propósito'”, respondeu a sexta eliminada de A Fazenda. “Se você acompanhar o VT, a gente cantou muitas músicas aquele dia. Raça Negra a gente cantava um monte”, respondeu a recém eliminada. “Fiquei de doida, de vendida”, reclamou Luiza.

“Tays, foi provocação?”, questionou Mion. “Tenho até preguiça de ouvir Mion, porque na moral, essa música nem foi a primeira, a gente cantou milhares”, explicou a baiana, que logo foi rebatida por Luiza: “foi a primeira”. “Porque você só ouviu isso. Você só ouve o que te interessa”, reclamou a paranaense. “Lógico, a vida é assim, vou ouvir o que não me interessa?”, retrucou a ex-peoa de A Fazenda.

“Mion, estou desgastada de tudo, de briga, de tudo. Ainda mais depois de ela ver o vídeo, ela continuar afirmando que foi provocação. Nem sabia que ela tinha tido algo com o cantor do Raça Negra. Até hoje sou fã do grupo, não vou deixar de cantar porque Luiza acha que eu estava cantando para ela”, comentou Tays. “Tive algo não amor, fui namorada dele”, rebateu a atriz. “Prefiro me calar e deixar ela falar aí, porque nem olhando o vídeo a pessoa tem a humildade de reconhecer”, respondeu a baiana.

Luiza ainda acha que Lidi e Tays cantaram raça negra pra implicar com ela #AFazenda12

Mariano e Luiza tretam (de novo) em A Fazenda

Foi exibido o VT do dia em que Mariano e Luiza discutiram no ao vivo e o sertanejo chamou a atriz de ‘barraqueira do c******’. Marcos Mion então questionou: “Luiza foi seu maior obstáculo aqui dentro?”. “Na verdade só tive um problema pessoal com a Luiza depois da ‘reunião de condomínio’. Até então os nossos desentendimentos eram opinião, ela me interpretava mal, os problemas não eram pessoais. O meu problema pessoal só começou quando ela começou as acusações de beijo entre Lipe e Jake, e falando que eu tinha um namoro lá fora”, explicou o décima terceiro eliminado de A Fazenda.

“E você confirmou quando saiu”, disse a ex-peoa de A Fazenda sobre a revelação que o músico fez na Cabine de Descompressão. “Não, confirmei que ficava com alguém assim como ouvi você falando para a Victória que você ficava com alguém lá fora. Normal, solteiro, ficava com uma pessoa, isso é normal. Não tinha um namoro, relacionamento”, rebateu.

Peões discutiram sobre a ‘reunião de condomínio’

A famosa ‘reunião de condomínio’, momento em que Luiza, Mc Mirella e Victória Villarim confrontaram Raissa sobre uma suposta fofoca da acreana, voltou a ser assunto. “Tenho anotado que a Vick também foi taxada de fofoqueira”, disse o apresentador de A Fazenda. A ex-noiva de Eduardo Costa negou que o momento tenha sido planejado para que Raissa foi expulsa.

Mariano e Luzia voltaram a discutir, os dois discordavam sobre como a reunião entre os participantes começou no dia da discussão. Enquanto a briga rolava, Lipe já mostrava insatisfação e impaciência, até que foi questionado por Mion: “Lipe, essa história caiu na sua cabeça. Vendo a imagem você ficou surpreso”.

“[Luiz] é uma pessoa que estava na roça de A Fazenda, desesperada para aparecer. Não aguentava mais falar com os espelhos, queria aparecer de qualquer forma e tentou fazer a maior baixaria que eu já vi dentro desse… dentro de um reality talvez. Tentando pegar o ponto fraco de cada um e construindo uma história que não existiu. Pra mim foi desespero e não deu certo né, aparentemente”, disparou o carioca.

Jakelyne Oliveira também foi questionada sobre o assunto e comentou: “cada um enxerga exatamente o que quer, mas é aquela questão, tudo o que ela falou ali, nada era relacionado a vida dela [Luiza], ela não tinha que ter se intrometido em momento nenhum. O pior foi quando eu saí e vi que foi tudo planejado no intuito de fazer que a Raissa perdesse a casinha e fosse expulsa. aquela conversa foi premeditada”.

Luiza, no entanto, negou que tenha sido planejado a discussão com a acreana: “quando vejo as imagens tenho vergonha, não me reconheço. Não fiz em momento nenhum para desestabilizar a Raissa”. “Por que você falava ‘solta’ quando estavam segurando ela [Raissa]?”, questionou Lipe. “Não sou eu que tenho fama de boy lixo”, alfinetou Luiza, que logo respondeu: “eu falava solta? Todas nós falamos”. “Você é baixa, você queria que ela fosse expulsa, pelo amor de Deus”, disparou o participante de A Fazenda.

A Fazenda – Raissa perde o controle com ex-participantes

A discussão continuou e foi exibido o VT do momento da briga entre Raissa, Mirella, Luiza e Victória. “Pelo amor de Deus gente, essa história já deu, já cansou. Primeiro que a edição mostrou o que quis”, acusou Victória, que continuou: “a história ali que a Luiza queria conversar, desabafar, foi para os dois, não era a Raissa. Não foi a Raissa, foi para vocês dois [Mariano e Jake]. A gente não combinou para desestabilizar a Raissa”.

Raissa começou a bater boca e discordar: “tá gravado mulher”. “Mas não foi, a intenção não foi desestabilizar você”, respondeu a sétima eliminada de A Fazenda. Uma briga generalizada então começou. Em meio a gritos, um participante começou a falar por cima do outro. Juliano, Victória e Luiza começaram a brigar com Raissa. “O Brasil viu”, disse a acreana. “Então você pode jogar creme na cara das pessoas e as pessoas não podem irritar você?”, provocou Luiza.

A discussão continuou e Raissa acabou perdendo o controle por conta de acusações de Juliano. “Vai tomar no seu c*”, gritou Raissa ao levantar do banco em que estaca sentada. “Quebra quebra”, repetiu o jornalista esportivo. Lucas Maciel, que estava do lado da ex-peoa de A Fazenda, precisou segurar a namorada para tentar acalma-lá.

E mesmo com vídeo eles tem cara de pau de negar

Um pouco das tretas na lavagem de roupa. Raissa x Juliano. #AFazenda12

Assista a dinâmica na íntegra aqui:

Depois de tanta treta, peões choram

Lipe e Tays choraram após o término da dinâmica e a despedida dos ex-colegas. A baiana se isolou no closet enquanto o carioca foi para o quarto observar as fotos dos familiares e amigos.

Lipe e tays choraram depois daquelas brigas na lavadeira

