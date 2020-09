O aplicativo TikTok estará presente na 12ª edição do reality A Fazenda, que estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Mas, enquanto a nova temporada não começa, alguns usuários da rede social já estão produzindo vídeos, dublando momentos hilários dos ex-participantes do reality show. Escolhemos alguns para já ir dando um gostinho de quero mais!

A 12ª edição do reality A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Serão ao todo, 20 participantes que disputarão o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Mas, para esta nova temporada, a Record chega com atrativo a mais para os telespectadores. Sucesso absoluto entre os jovens, a emissora divulgou uma parceria com a rede social do TikTok.

No entanto, a novidade já está criando forma dentro do aplicativo. Antes mesmo que a nova edição do reality começa, alguns usuários já estão criando vídeos com momentos engraçados dos ex-peões. Ou seja, essa parceria já mstra que será um sucesso. Entre os muitos vídeos, é possível ver dublagem pra lá de hilárias como – cenas de gritos da Thayse, tretas de Ana Paula e Nadja, tem até o dublagem da icônica fala de Theo Becker quando falou: “esse aqui, é irmão desse aqui.”

A plataforma vai ajudar a estimular a interação entre os novos participantes e os telespectadores, ou seja, garantindo um conteúdo inédito e divertido.

Nesse meio tempo, os peões poderão criar desafios de danças com o público, fazer dublagens e muito mais. O TikTok é uma rede social de vídeos curtos para celulares, com teor de entretenimento. Essa parceria proporcionará maior diversão no tempo livre dos peões. Em outras palavras, trará ao ainda mais destaque ao reality.

O TikTok será um canal de comunicação direto entre os participantes e o público. Ou seja, garantirá uma interação inédita, viabilizada pela agência Publicis, de acordo com o portal R7.

Famosos gritos de Thayse Teixeira

Em A Fazenda 11, a participante Thayse Teixeira tinha uma característica um tanto extravagante em comparação aos demais peões. Ou seja, em alguns momentos do confinamento, ela exaltava a tom da voz em discussões com os colegas. Foram tantos gritos, que já viraram até meme na internet. É desde a frase: “o que é mulher“, até outras como: “eu quero comer bosta“. Não sei vocês, mas eu já estou rindo.

Nadja reclamando de Ana Paula

Ao contrário de Thayse, o que agitava a edição de número 10, ou a ‘Nova Chance‘, foram as diversas tretas que rolaram em A Fazenda, protagonizada pelas participantes Ana Paula Renault e Nadja Pessoa. A emissora exibiu os melhores momentos das discussões que aconteciam entre as duas. Era xingamentos de todos os lados, intrigas e ofensas, um verdadeiro quebra-pau.

Theo Becker: ‘Esse é irmão desse’

Além das polêmicas que surgiram na primeira edição de A Fazenda, ainda assim, a melhor delas é famosa frase disparada pelo ator Theo Becker durante uma briga com o peão Jonathan Haagensen. O apresentador da vez era o jornalista Britto Jr. e até hoje, a frase: “esse é irmão desse, e esse aqui é irmão desse aqui”, ainda é umas das mais famosas de todas as temporadas.

Quem vai participar da edição 2020?

Assim, como todo ano, a emissora tem por tradição não divulgar a lista completa de participantes antes da grande estreia, para transformar a curiosidade do público em pontos de audiência no primeiro episódio. No entanto, alguns nomes já foram mais que cotados para o game.

Prior, Jojo e Panicats; veja quem ficou no elenco.

Jojo Todynho, MC Mirella, Biel e Carol Narizinho estão cotados para embarcar nesta nova edição. Só com esses nomes divulgados, já podemos concluir que a nova atração vai ter muito barrado, polêmica e muita cantoria, com tantas personalidades do mundo da música. Com certeza vai ter peão disputando quem canta mais.