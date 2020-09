A Fazenda: Veja 11 tombos inesquecíveis que vão te fazer chorar de rir

A nova temporada do reality rural A Fazenda estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV. Serão 20 participantes disputando o prêmio no valor de R$1,5 milhão. Enquanto o grande dia não chega, relembramos os melhores micos de cada edição.

A Fazenda 2020 estreia no próximo dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Essa será a décima segunda edição do reality que promete ser fogo no feno 24h por dia. Mas, como o programa ainda não começou, relembramos os maiores tombos que divertiram os telespectadores.

Logo mais, todos os fãs do reality poderão matar a saudade dos peões. E assim irão poder acompanhar todos os participantes executando as tarefas da roça, como: limpar cocô de galinha, dar comida para as ovelhas, dar banho no cavalo, tirar o leite da vaca e muito mais. Por outro lado, alguns momentos inusitados ficaram na memória do telespectador. Por isso, listamos os maiores tombos que rolaram na casa.

Carlinhos – A Fazenda 1

O comediante Carlinhos, mais conhecido como Mendigo, participou da primeira temporada de A Fazenda. Em sua passagem, ele protagonizou uma cena icônica no reality. Com direito a figurino e tudo mais, ele levou o maior tombo enquanto tentava sentar em uma cadeira. A cena foi hilária e arrancou gargalhadas de quem presenciou.

Igor Cotrim X Avestruz – A Fazenda 2

O participante Igor Cotrim pregou uma peça em um dos animais do reality rural. Ele assustou os bichos, em especial o avestruz, com uma luva cheia de ar, e o animal escorregou de tanto susto. A cena é possível ver mais abaixo, e mostra o momento exato da queda. Também mostra o ator se acabando de rir da situação.

Daniel – A Fazenda 3

Enquanto rolava a festa Latina, os peões aproveitaram para se divertir, beber e bater aquele papo reto ante da roça. Mas o momento que ficou na história – pelo menos nesta edição, foi o tombo do participante Daniel. Enquanto ele conversava em uma roda de mesa, ele se desequilibrou da cadeira e foi parar direto no chão. A cena foi hilária, tanto é – que os participantes caíram na gargalhada quando viram o que aconteceu.

Joana Machado – Edição 4

As festas do reality marcam um dos momentos mais esperados tanto dos participantes, quanto dos telespectadores. Pois é lá, que tudo pode acontecer, seja brigas, pegação e até micos. A grande vencedora Joana Machado protagonizou uma cena divertidíssima. Aliás, após beber todas em uma das festas, ela se jogou nas costas do participante Dinei, e acabou se desequilibrando e parando no chão.

Nicole Bahls – A Fazenda 5

Em A Fazenda 5, a modelo Nicole Bahls protagonizou mais um tombo que ficará para a história do reality show. Estabanada, a peoa somou mais uma de suas trapalhadas na casa. Na ocasião, ela levou a pior, e protagonizou maior tombo ao tentar fazer uma pose sensual.

Oliver – A Fazenda 6

Na festa que agitou a sexta edição de A Fazenda, foi marcada por muitos memes entre os participantes. Uma cena que mais divertiu os internautas, foi o tombo do peão Oliver. Após beber todas na festa, ele e o Gominho protagonizaram momento épicos na casa. Com muitas danças sensuais, o peão se desequilibrou e acabou caindo atrás para trás da porta. Certamente a cena é memorável.

Heloísa Faissol – Edição 7

Pepê e Neném tiveram uma certa dificuldade em conseguir dar conta da tarefa com as vacas. No entanto, a peoa Heloísa estendeu as mãos para ajudar as irmãs durante a passagem pelo reality 7. Mas, ao tentar ajudar ela acabou caindo e protagonizando uma cena pra lá de engraçada.

Mara Maravilha – A Fazenda 8

Em A Fazenda 8, a cantora e apresentadora Mara Maravilha teve vários momentos engraçados durante sua passagem no programa. Mas, uma cena que arrancou gargalhadas dos peões, foram quando ela caiu de costas ao sentar na poltrona da casa. Ela foi toda cheia de si, porém levou o maior tombo da história. Após a queda, os peões riram solto.

Monique Amin – A Fazenda 9

A Fazenda 9 (Nova Chance), a peoa Monique Amin caiu de cima da cama. Tudo aconteceu após uma brincadeira do participante Matheus, onde ele se joga em cima dela. No vídeo, ela aparece caída ao lado da cama e soltando gargalhadas.

Ana Paula Renault – A Fazenda 10

Em A Fazenda 10, a protagonista dos memes foi Ana Paula Renault. Durante a festa futurística, a peoa protagonizou um dos maiores tombos da edição. Enquanto ela se divertiu com os outros participantes, ela se desequilibrou e levou um tombo daqueles.

Andréa Nóbrega – Edição 11

Na festa final do reality A Fazenda 11, a protagonista dos micos foi a peoa Andréa Nóbrega. No entanto, o reviver alguns momentos dentro da casa, a socialite se empolgou com a cena pulando na casa, e levou não só um, mas dois tombos.