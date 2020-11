A Fazenda: veja como foi o 1º encontro de Raissa e Lucas fora do reality

Raissa Barbosa publicou uma série de stories no Instagram na noite desta sexta-feira (27) sobre seu reencontro com Lucas Maciel, também conhecido como Lucas Selfie, com quem teve um affair em A Fazenda. E parece que o clima de romance continua entre o casal.

Como foi o reencontro de Raissa e Lucas?

Lucas e Raissa, conhecidos como ‘Selfissa’ finalmente se reencontraram! Ontem, sexta-feira (27), a acreana publicou alguns vídeos do momento em que encontrou o apresentador da MTV pela primeira vez desde que Lucas foi eliminado, na nona roça de A Fazenda.

“Tomando um vinho com quem? Olha quem veio me ver”, disse a ex-peoa de A Fazenda no primeiro story que publicou ao lado do ex-Pânico. “Brindar a Hulkinha”, brincou Lucas sobre o apelido da modelo no confinamento, em referência ao super-herói da Marvel, Hulk. “Está livre, solta. Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra”, completou o apresentador.

A ex-participante também publicou alguns vídeos em que estava brincando com o apresentador. “O que você quer? Meu telefone? Ele quer meu número gente, eu dou ou não dou? Vou fazer uma enquete”, comentou a acreana.

Lucas também postou sobre seu 1º encontro com Raissa fora de A Fazenda no Instagram.

Raissa foi eliminada na 11ª roça de A Fazenda

A modelo acreana se tornou a décima primeira eliminada desta temporada do reality show rural na noite de quinta-feira (26). A modelo perdeu a disputa pela permanência em uma roça ao lado de Lidi Lisboa e Mariano, que continuam lutando pelo grande prêmio de A Fazenda até o momento.

