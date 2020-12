Após A Fazenda 12, Marcos Mion e esposa curtem descanso em ilha

Depois de comandar sabiamente o reality ‘A Fazenda 12‘, o apresentador da Record, Marcos Mion, embarcou para uma ilha deserta, em Paraty, junto com a esposa, Suzana Gullo. Após a grande final, na última quinta-feira (17), onde consagrou Jojo Todynho como campeã, Mion aproveitou o fim do programa para tirar uns dias de descanso. Através da rede social do Instagram, ele revelou que a viagem foi toda organizada pela sua mulher, em segredo.

“Eu só sei que daqui a pouco eu e dona Suzana vamos viajar, acho que umas 9 horas da manhã a gente deve sair, ela cuidou de tudo. Cara, ela tá sendo demais, meu, nossa, ela tá sendo muito incrível essa temporada, cuidando demais, sendo minha base forte”, comentou em sua rede social do Instagram. Sobre a viagem, foi especial, só para o casal.

Marcos Mion fala sobre esposa

Já no helicóptero, Mion voltou a falar da esposa, e não economizou elogios. “Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer todo o carinho, todo o reconhecimento, todo o amor que essa mulher tem por mim, pela nossa família, por tudo que a gente criou. E ela organizou sozinha essa viagem, eu não sei de nada, só sei que é uma casa no meio do mato, que foi o que eu pedi pra ela. Unica coisa que eu pedi foi: ‘quero ir pro meio do mato’, desligar de tudo que der, obviamente que eu não quero desligar das crianças, né, mas enfim, desligar geral ” ‘, revelou ainda em São Paulo, sem mencionar o destino da viagem. No entanto, em alguns Stories, foi possível ver que eles estão em uma pousada em Paraty, município do Rio de Janeiro.

Mion em ‘A Fazenda 12’

A temporada de número 12 alavancou ainda mais o sucesso de Marcos Mion como apresentador de reality show. Ou seja, o sucesso inesperado do reality da Record TV, também se deve ao apresentador, que mostrou que mesmo diante de falhas, conseguiu ser essencial para o programa.

Com o talento desde a MTV, com o famoso quadro ‘Os Piores Clipes do Mundo’, seguido da criatividade do chamado ‘Sob Controle’ da Band, Mion só evoluiu como apresentador. Sua passagem pelo ‘Legendários’ na casa da Record, depois pela breve estreia pelo mundo dos realitys com ‘A Casa’, só angariou experiência para comandar de vez A Fazenda 12.

Com uma temporada difícil em meio a pandemia no Brasil, o reality show entrou para a história. E isso também se deve ao fato de Marcos Mion conseguir tirar de letra as inúmeras falhas da produção do programa, como também, se manter sóbrio diante de tantos apontamentos e críticas do público. Com muita emoção e amor pelo que faz, Mion vivenciou os 103 dias de confinamento, junto com os participantes. Ele estava presente quando precisou refazer uma prova do fazendeiro lá pelas 03h da manhã. Ou como anunciou antecipadamente a vitória de Jojo na prova, tendo que mais tarde voltar atrás com as palavras. Teve ora que ele desacreditava quando via Biel burlando uma regra ao vivo, ou tendo forçar uma ‘briga’ só para manter a linha do programa. Mas mesmo diante de tudo isso, ele seguiu firme e forte até o final.

Mion emocionou

Diante de tantos acontecimentos, muitos deles inesperados, Mion se emocionava. “Eu tô emocionado, estou tentando me controlar, mas…os dias foram loucos, gente, eu não esperava. Era só o que me falta agora”, disse ele após anunciar que por conta de um erro da produção, a prova teria que ser refeita. E emocionou tanto que até chorou, quando Lipe ‘entregou’ para Jake o chapéu de fazendeiro.