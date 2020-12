Cartolouco dá spoiler de ‘Hora do Faro’ com os peões de A Fazenda 12

Lucas Strabko, o famoso Cartolouco de A Fazenda 12, deixou escapar o que terá na programação especial do ‘Hora do Faro’ neste domingo (20). Através da sua rede social do Instagram, o jornalista esportivo revelou que não terá os famosos barracos, que marcaram a temporada histórica do reality da Record TV.

O que Cartolouco disse?

No Stories, ele disse: “Foi muito legal, muito emocionante. Não teve barraco, tiveram umas resenhas boas, todo mundo se emocionou”. Quem também não conseguiu ficar com a boa fechada até o programa ir ao ar na data, foi a participante Carol Narizinho, que assim como Cartolouco, fez vários vídeos contando como foi a experiência no programa com todos os 20 participantes reunidos. Em um deles, ela diz revela que ganhou muitos prêmios, mostrou momentos especiais de cada um na sede e disse ainda que ganhou um prêmio do ‘momento sofrência’.

‘Hora do Faro’

O programa especial de domingo (20), terá a presença de todos os 20 participantes do reality A Fazenda 12. Logo após eliminados, os confinados passavam pelo ‘Hora do Faro’, do apresentador Rodrigo Faro. Lá, os jornalistas juntamente com o apresentador, faziam inúmeras perguntas relacionadas sobre fatos que ocorreram no jogo. Mas, por conta do pré-confinamento, os últimos participantes não passaram pelo programa. A campeã Jojo Todynho, o vice Biel, Stéfani Bays, Lipe Ribeiro, Tays Reis, Lidi Lisboa, não conseguiram ir até o estúdio devido ao isolamento para retornar na festa final do programa.

Sendo assim, após o fim de A Fazenda 12, todos puderam se reencontrar para a gravação do programa. Em um live do apresentador Rodrigo Faro no Instagram, ele conversa com Jojo Todynho, que aparece tomando café e diz: “Jojo Cafezinho”. “Agora não é mais Jojo Todynho [risos] é Jojo Cafezinho”, brinca Rodrigo Faro, no camarim da Record TV.

Em outro vídeo, mostra Lucas Cartolouco e Jojo Todynho ainda nos bastidores do programa da Record TV. Na conversa, é possível ouvir que os dois falaram sobre combinação de votos em Raissa, que aconteceu logo na primeira roça de A Fazenda 12. “Agora quem combinou voto pra massacrar a Raissa foi você. Sem caráter”, disparou Jojo Todynho para Cartolouco nos bastidores da gravação.

Na fala, Jojo Todynho quis dizer que Cartolouco e outros participantes de A Fazenda 12, combinaram votos para indicar Raissa Barbosa na roça. Tudo aconteceu na primeira formação de roça ao vivo, onde ao final da noite, teve um surto da peoa com os peões, Cartolouco, Biel, Lipe Ribeiro e até Mateus Carrieri. Na ocasião, a miss bumbum recebeu seis votos e se sentiu ‘atacada’ por alguns homens da casa. Com fúria, ela jogou água nos peões que votaram para ela ir para a berlinda.

Comunicado da emissora:

“Após a épica final de A Fazenda 12, Jojo Todynho vai ao palco do programa comemorar sua vitória e encarar, agora fora do reality, todos os seus ex-colegas de confinamento.

Outro destaque é uma retrospectiva de momentos vividos pelos quatro finalistas – Jojo, Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro. E mais: os vinte participantes têm a chance de comentar polêmicas e pôr tudo em pratos limpos.

Para fechar o quadro com chave de ouro, o Hora do Faro preparou diversas surpresas, incluindo o Troféu Última Chance, uma premiação que celebra as personalidades mais marcantes desta temporada do reality rural.

Dentre as divertidas categorias do Troféu está ‘Fofoqueiro do Ano’, levado por Luisa Ambiel; ‘Melhor Cena de Ação’, que ficou com Raissa Barbosa; ‘Sofrência do Ano’, reservado para Carol Narizinho; e ‘Treta do Ano’, dividido entre Jakelyne Oliveira e Tays Reis. Como não poderia deixar de ser, a carismática Jojo saiu ganhadora também nesta premiação, com ‘Meme do Ano’.”.