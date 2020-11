A saída de Victória Villarim e o carro de som enviado por fãs com uma mensagem para Mirella parecem ter mudado bastante coisa na estratégia da funkeira, que nos últimos dias tem se afastado de Biel e Juliano, se desculpado com outros participantes e até reatado relações com Raissa, com quem teve desavenças. Mas será que essa amizade é real ou uma mera estratégia de jogo? Vote na enquete A Fazenda 12!

Enquete A Fazenda 12: Amizade de Mirella e Raissa é real ou fake?

A amizade de Raissa e Mirella é verdadeira? Sim

Não Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mirella e Raissa tiveram altos e baixos no reality

A relação entre as peoas em A Fazenda 12 nunca foi linear e já gerou muita polêmica em dois meses de programa. Logo nos primeiros dias Mirella confessou que não quis cumprimentar a modelo porque acreditava que Raissa teria sido amante do seu ex-namorado.

“Olha, amante do meu ex. Eu não falei, eu não falei. Gente, eu não estou acreditando nesta palhaçada. Ah, eu não estou acreditando”, disse Mirella na ocasião.

Apesar do primeiro estranhamento, as peoas fizeram as pazes no decorrer do programa e Mirella chegou até a desabafar com Raissa durante a festa “Likes” e abrir o coração revelando que ainda era apaixonada por Dynho, seu ex.

Vote na Enquete A Fazenda 12 e dê sua opinião sobre essa amizade.

Votação da roça abalou relação das peoas novamente

O clima de paz não durou muito. Durante uma formação da roça, enquanto Jakelyne e Mirella estavam empatadas com o mesmo número de votos pela casa, Raissa poderia decidir quem iria para a eliminação e optou por salvar Jake.

A decisão causou briga entre as duas, que se estendeu por dias e dias em que Mirella fazia questão de provocar Raissa em toda e qualquer oportunidade.

O ponto alto foi a discussão em que Mirella desestabilizou Raissa ao chamá-la de louca. Mais tarde, alguns peões e até mesmo os fãs de A Fazenda 12 levantaram a hipótese de que a atitude havia sido pensada para que a modelo fosse expulsa do reality por agressão.

Enquete A Fazenda 12: afinal, a amizade é verdadeira ou não?

Nas últimas semanas, entretanto, alguns acontecimentos mudaram o rumo do jogo e a própria atitude de Mirella perante os peões, e a principal mudança que deu origem a Enquete A Fazenda 12 de hoje é a reaproximação com Raissa.

Afinal, Mirella viu um por um dos seus colegas do ‘grupo do bico preto’ serem levados à roça e eliminados, e a mensagem passada pelo carro de som só reforçou a ideia de que ela estava fazendo algo de errado.

E aí, para você a reaproximação de Mirella com Raissa é de verdade ou apenas estratégia de jogo? Vote na Enquete A Fazenda 12 e deixe sua opinião!