Enquete A Fazenda 12: após a saída de Mariano, quem merece vencer?

Stéfani Bays foi a vencedora da última Prova do Fazendeiro da edição. A disputa pelo chapéu foi polêmica por conta de um erro da produção do programa, que coroou Jojo Todynho como fazendeira antes da revisão da prova.

A dona do hit “Que tiro foi esse?” disse que joga sozinha e não tem medo de falar o que pensa. Um dos nomes mais relevantes da temporada, a peoa deu o que falar e rendeu diversos momentos marcantes. Vote na enquete A Fazenda 12.

Lipe Ribeiro – Enquete A Fazenda 12

O carioca é empresário, influenciador digital e ficou conhecido ao causar polêmicas no De férias com o ex. Conhecido como ‘boy lixo’ no reality da MTV, Lipe conseguiu dar a volta por cima e virou um dos favoritos do programa da Record. Vote na enquete A Fazenda 12.

A cantora ficou famosa no comando da banda Vingadora, após a música ‘Paredão Metralhadora’ se tornar um hit nacional e marcar o carnaval de 2016. No confinamento, a peoa teve o relacionamento com Biel marcado por altos e baixos.

Lidi Lisboa – Enquete A Fazenda 12

Mateus é ator e trabalha na TV há anos. O agora peão da ‘fazendola’ já participou do reality ‘Casa dos Artistas’ e programas de auditório. Vote na enquete A Fazenda 12.

