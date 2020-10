Enquete A Fazenda 12: após voltar de três roças, Biel é um dos favoritos?

Com uma torcida forte do lado de fora do programa, o funkeiro já passou imune por três roças, apesar de acumular tretas dentro do reality. E aí, o peão tem chances de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Apontado como um dos participantes mais polêmicos desde o início, Biel caminhava para sair de “A Fazenda 2020“. Mas com uma torcida forte do lado de fora do programa, o funkeiro já foi e voltou de três roças, apesar de acumular tretas dentro do reality. E aí, o peão tem chances de ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na Enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Biel é um dos favoritos ao prêmio? Sim

Não Ver resultados

Enquete A Fazenda 12: Biel é um dos favoritos para ganhar?

Biel aceitou participar de “A Fazenda 2020” para limpar sua imagem de “boy lixo” e encrenqueiro. Na estreia do reality show, o cantor chegou a ser rejeitado por alguns dos participantes, que não queriam se associar a uma pessoa “cancelada” pelo púbico. Foi indicado para a baia e vetado da primeira prova do fazendeiro.

Mas, se era para ser o rejeitado, a princípio, passou a virar o queridinho dentro do reality. Da mesma forma que passou a ser criticado, Biel ganhou seguidores e defensores fieis nas redes sociais. E conta com a ajuda dos próprios colegas de confinamento para alavancar a imagem.

Vote na enquete “A fazenda 12”.

Desavenças

Biel se desentendeu com Luiza Ambiel logo na primeira semana de “A Fazenda 2020”. O climão se deu após Luiza chamar atenção do cantor sobre como alimentar as vacas. A ex-banheira do Gugu temeu que o peão estivesse colocando a comida no local errado, o que como resultado, acabaria em punição coletiva.

Depois, o funkeiro começou uma queda de braço com Jojo Todynho e chegou a comparar sua carreira com a dona do hit “Que tiro foi esse?”. A bronca de Jojo Todynho em Biel tomou conta das redes sociais e com certeza formou as torcidas em quem é #teamjojo #teambiel #teampefironaoopinar.

A treta mais recente foi com Mariano, isso porque o peão vetou Biel da prova do fazendeiro. O rapaz guardou rancor da decisão do colega de confinamento e os dois começaram uma queda de braço e alfinetas. É fogo no feno que fala? Então vote na enquete a fazenda 12.

A enquete de A fazenda 12 não possui resultado científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do programa.