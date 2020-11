Mariano confirmou o que boa parte do público havia assistido em A Fazenda 12. Em conversa com Biel nesta quinta-feira (19), o sertanejo entregou que trocou olhares com o colega antes de ler o poder da chama verde. O que é expressamente proibido, de acordo com as regras do reality show. Enquete A Fazenda 12: Biel e Mariano devem ser punidos? Vote!

O papo surgiu na cozinha após a abertura da votação da roça entre MC Mirella, Mateus Carrieri e Stéfani Bays. “Essa última foi sensacional. Foi emocionante. Cara, pra me segurar ali foi um negócio”, contou o cantor. “Por isso que você ficou de cabeça baixa, né? Sabia que você não ia conseguir segurar”, disse Biel.

“Eu vendo a angústia de vocês, mas eu tava achando um máximo. Eu dava uma olhadinha no rosto de vocês. Pu** que par**, que vontade de falar. Mas, ao mesmo tempo, pensei ‘na hora que eu abrir vai ser muito fo**. Na hora que eu peguei pra abrir, eu olhei pro Lipe e olhei pra você”, confessou Mariano em seguida.

Biel então, confirmou o que o público de A Fazenda 12 já suspeitava: que ele entendeu o recado de Mariano com a ‘olhada’. “A olhadinha pra mim já me deixou tranquilo”, disse o intérprete de Química.

O que a produção diz sobre Biel e Mariano?

Até o momento, a produção de A Fazenda 12 não se pronunciou sobre a confissão de quebra de regras por Mariano. O sertanejo havia conquistado o lampião dos poderes na última prova de fogo contra Lidi Lisboa e Stéfani Bays.

Mariano então escolheu a chama verde e entregou a vermelha para Lipe Ribeiro. No comando da chama verde, o sertanejo tinha que salvar um peão da roça e vetar outro de fazer a prova do fazendeiro. Sendo assim, Tays Reis foi salva e Mirella impedida de tentar escapar da roça.

