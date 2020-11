Tays Reis e Biel não formam mais um casal no reality da Record TV. Isso porque, no domingo (22), os dois colocaram um ponto final no romance iniciado no início do reality show, em conversa na casa da árvore. Mas, afinal, os peões devem reatar o namoro? Vote na enquete A Fazenda 12.

Enquete A Fazenda 12: Biel e Tays devem reatar namoro no reality? Devem voltar sim

É fim de 'Tael' Ver resultados

Carregando ... Carregando ...

Enquete A Fazenda 12: Tael tem volta?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante a festa Candy Land [Terra dos Doces, em tradução livre] na última sexta-feira (20), Tays confessou para a amiga Jakelyne Oliveira que queria terminar o namoro. Uma das reclamações da intérprete de Metralhadora é que Biel não se declarava para ela, assim como Mariano se declara para Jake .

Durante a conversa do término de relacionamento, Reis disse que a amizade entre os dois ainda continua em A Fazenda 12. “O que eu não quero é que você se sinta só, independente, quero que você me considere sua amiga aqui dentro. Pode contar comigo para o que você precisar Gabriel, isso pode ter certeza”, falou a cantora.

Críticas a Biel

Apesar de ter terminado o affair de maneira civilizada, Tays se mostrou chateada com o cantor no reality show A Fazenda 12. “Nós somos apenas amigos e pronto…Hoje, no almoço, eu cheguei pra ele e falei: ‘Sua consciência tá tranquila?’. Ele falou: ‘Tá, tranquilíssima’. Pra mim foi o suficiente, eu achei que ele ia tocar no assunto. Esperei uma atitude”, contou a peoa em conversa com Jakelyne no quarto principal da sede.

Durante o papo com a amiga, Tays confessou que o relacionamento com Biel não estava fazendo bem para ela no confinamento. Uma vez que ambos discordavam em questão de demonstrar amor pelo outro na presença dos colegas de A Fazenda 12.

O namoro de Tays e Biel foi marcado por uma série de DR’s. Uma das confusões, inclusive, foi quando a peoa criticou o cantor para Lidi Lisboa, que concordou com a colega de confinamento. Na ocasião, Mirella ouviu a conversa e chamou Biel para escutar através da parede.

Biel então foi de encontro e flagrou sendo alvo de fofoca das suas. “Fala comigo, Tays”, disse ele em bom tom. Lidi então tentou sair do local, quando foi confrontada pelo cantor. “Você não sente uma coisa 100%?”. Sem muitas palavras, Lidi disparou: “não!”. “Então conversa comigo, para de ficar conversando de cantinho toda hora”, respondeu ele.

Após o episódio, Tays e Biel chegaram a terminar o namoro, mas se reconciliaram no dia seguinte. Uma das queixas de Tays à época era que Biel estava amigo de Mirella, com quem ela não se dava bem em A Fazenda 12.